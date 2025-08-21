Nepoistené autá čaká ťažká budúcnosť: Poistku vám už skontrolujú aj pri STK!

Povinné zmluvné poistenie áut čakajú veľké zmeny. Štát chce totiž vyriešiť dlhodobý problém s veľkým množstvom nepoistených áut. Chystá preto zmeny zákonov, ktoré by mali zefektívniť systém povinného zmluvného poistenia a zaviesť systém na zníženie počtu nepoistených vozidiel. Po novom vám platnosť poistky skontrolujú aj pri technickej kontrole a majiteľov dlhodobo nepoistených vozidiel čakajú tvrdšie sankcie – od vyšších pokút až po vyradenie z evidencie.
Ministerstvo vnútra zverejnilo zatiaľ predbežnú informáciu k pripravovanej novele zákona. Tá by mala zjednodušiť systém ukladania a vymáhania pokút v rámci povinného zmluvného poistenia v rozkaznom konaní, ktoré nahradí ukladanie pokút v správnom konaní v rámci komplexného prenastavenia systému povinného zmluvného poistenia.
Do praxe by sa malo zaviesť pravidelné upozornenie držiteľov nepoistených vozidiel o nezaplatenom povinnom zmluvnom poistení, procesy lehôt na zaplatenie povinného zmluvného poistenia, sadzby pokút za nezaplatenie povinného zmluvného poistenia či kontrola poistenia vozidla v rámci technickej kontroly.
Novinkou by mal byť aj proces vyradenia vozidla z evidencie vozidiel ako posledný krok sankčného mechanizmu vo vzťahu k držiteľom nepoistených vozidiel. „V rámci prehodnotenia systému v oblasti povinného zmluvného poistenia sa počíta aj s vyčistením databázy evidencie vozidiel jednorazovým trvalým vyradením všetkých dlhodobo (viac ako 24 mesiacov) nepoistených vozidiel na základe generálneho pardonu,“ dodáva rezort vnútra.
Mal by štát riešiť problematiku nepoistených áut?
Súčasný systém nastavenia povinného zmluvného poistenia je podľa rezortu vnútra dlhodobo nefunkčný, čo vyplýva, okrem iného, aj zo záverov kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR, ktorá sa v súvislosti s touto problematikou uskutočnila. V dôsledku aktuálne neefektívneho fungovania systému povinného zmluvného poistenia, pokiaľ ide o udeľovanie pokút a sankcionovanie nepoistených osôb, dochádza k výrazným finančným stratám v štátnom rozpočte.
Motoristi by sa mali polepšiť a začať uzatvárať poistenia
„Návrhom zákona sa v dlhodobom horizonte očakáva nárast príjmov do rozpočtu verejnej správy, okrem iného aj na základe zvýšenia výberu finančných prostriedkov za uložené pokuty, ale aj predpokladaným zvýšením počtu uzatvorených zmlúv o povinnom zmluvnom poistení podporenej pozitívnou motiváciou majiteľov vozidiel uzatvárať zmluvy o povinnom zmluvnom poistení pod hrozbou sankcií navrhovaných zákonom,“ očakáva ministerstvo.
A kedy by sa motoristi mali dočkať všetkých týchto zmien? Novela by účinnosť mala nadobudnúť už od začiatku budúceho roka, s výnimkou niektorých bodov, ktoré budú účinné od 1. marca 2026. Viac podrobností bude známych po zverejnení samotnej novely. Tá by sa do pripomienkového konania mala dostať už v septembri.