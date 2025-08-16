Neoprávnené výbery firemných peňazí: Konateľom hrozia vysoké pokuty aj trestné stíhanie

Mnohí podnikatelia, najmä v spoločnostiach s ručením obmedzeným, často považujú firemné financie za svoje vlastné. Táto domnienka je však mylná. Konanie vo forme neoprávnených výberov je protizákonné a podnikateľ sa ním vystavuje riziku, že sa dopustí sprenevery, zneužitia právomocí či možného poškodenia veriteľov. Informovala o tom špecialistka pre PR a internú komunikáciu Slovenskej komory daňových poradcov (SKDP) Martina Rybanská.
„Firemný účet nie je osobná pokladnička. Konateľ nemôže len tak prísť do banky a vybrať si peniaze firmy na dovolenku, auto alebo splátku hypotéky. Tým môže porušiť svoje povinnosti pri správe cudzieho majetku a vystaviť sa riziku postihu zo strany daňového úradu aj orgánov činných v trestnom konaní,“ upozornil daňový poradca a člen SKDP Peter Pašek.
Komora zdôraznila, že neoprávnené výbery z účtu môžu mať vážne dôsledky v podobe domerania dane z príjmu. Výber sa totiž podľa Pašeka považuje za príjem, ktorý nebol zdanený. Ďalším dôsledkom môžu byť dodatočné zdravotné a sociálne odvody. Konateľ spoločnosti sa zároveň vystavuje riziku sprenevery či zneužitia právomoci.
„Nezáleží pritom, či je zároveň vlastníkom firmy. Podstatné je, že koná v rozpore s účelom správy a využíva firemné zdroje na osobné potreby. Aj keď výber z účtu technicky prejde, z hľadiska práva ide o konanie proti záujmom spoločnosti,“ vysvetlil Pašek.
Rizikom takéhoto vyberania prostriedkov je aj možné poškodzovanie veriteľov. Pašek priblížil, že v prípade, že sa firma dostáva do problémov a konateľ medzičasom vyberá financie pre seba, môže byť obvinený z toho, že poškodil veriteľov. Najmä ak zvyšok firmy nemá z čoho uhrádzať záväzky, dodal.
SKDP uviedla, že o legálnych spôsoboch, ako vyplatiť peniaze zo spoločnosti, je vhodné poradiť sa s daňovým poradcom alebo advokátom. Spoločník si pritom môže z firmy legálne vyplatiť peniaze tromi spôsobmi, a to ako podiel na zisku po zdanení, ako mzdu alebo odmenu na základe zmluvy o výkone funkcie alebo ako náhradu hotových výdavkov, ktoré boli vynaložené v záujme firmy a sú riadne zdokladované.