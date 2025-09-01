Nenávidené euro? Nový prieskum búra mýtus o vzťahu Slovákov k spoločnej mene! (prieskum)

Z verejnej diskusie medzi známymi či na sociálnych sieťach to môže neraz vyzerať, že Slováci spoločnú európsku menu doslova nenávidia. Často euru pripisujú zdražovanie a zosobňujú si do neho aj byrokraciu Európskej únie. Ak však príde na lámanie chleba, prevážia nesporné výhody spoločnej meny, ktorá je aj našou menou už vyše 15 rokov.
Potvrdzuje to aj najnovší prieskum spoločnosti ResSOLUTION Group pre web oPeniazoch.sk, ktorý sa zameral práve na vzťah Slovákov k spoločnej európskej mene. V prieskume, ktorý sa realizoval koncom júla 2025 na reprezentatívnej vzorke 516 respondentov online populácie starších ako 15 rokov, totiž až takmer 39 percent Slovákov uviedlo, že ich vzťah k euru je určite pozitívny.
Ďalších 24 percent opýtaných odpovedalo, že ich vzťah k spoločnej európskej mene je skôr pozitívny. Naopak tých, ktorých vzťah k euru je určite negatívny, nebolo ani 1 percento a že je skôr negatívny uviedlo iba 8,5 percenta respondentov. Takmer 27 percent Slovákov má k euru neutrálny vzťah a niečo vyše 1 percenta nevedelo odpovedať.
Vzťah k euru na Slovensku pritom súvisí aj s vekom. Vôbec najradšej ho majú mladí od 15 do 34 rokov, kde spoločnú menu hodnotí určite alebo skôr pozitívne viac ako 73 percent opýtaných. Tento podiel postupne klesá s rastúcim vekom, hoci aj pri vekovej skupine 55 ročných a starších je stále vyše 58 percent. Rovnako potom platí, že euro majú vo väčšej obľube obyvatelia väčších miest.
„Zaujímavý je aj geografický pohľad. Na západnom Slovensku má k euru pozitívny postoj 66 percent opýtaných, na strednom je to o niečo menej (61 %) a na východnom najmenej (59 %),“ dodal junior research manager ResSOLUTION Group Denis Freitas Lopes.
Aký je váš osobný vzťah k euru ako spoločnej mene?
Ukazuje sa tiež, že Slovákov už zrejme pomaly opúšťa aj nostalgia za slovenskou korunou. Na otázku, či by preferovali euro alebo slovenskú korunu totiž až takmer 40 percent opýtaných odpovedalo, že určite by preferovali euro. Ďalších vyše 21 percent by skôr preferovalo euro. Naopak, slovenskú korunu by určite preferovalo cez 14 percent opýtaných a skôr preferovalo necelých 18 percent respondentov.
Zaujímavosťou je, že euro majú viac v obľube muži ako ženy. Pri spomínanej otázke totiž preferenciu eura zvolili až dve tretiny mužov, kým pri ženách bol tento podiel niečo cez 55 percent. Podobne ako v predchádzajúcej otázke tiež platí, že preferencia eura stúpa s klesajúcim vekom, vyšším vzdelaním a vo väčších mestách.
Euro podľa Slovákov ekonomike pomohlo
Slováci majú potom aj pomerne jasný názor na to, ako zavedenie eura na Slovensku ovplyvnilo našu ekonomiku. Hoci zhruba štvrtina ľudí si myslí, že skôr negatívne, stále je viac tých, ktorí si myslia opak. Viac ako 21 percent totiž odpovedalo, že určite pozitívne a ďalších vyše 24 percent, že skôr pozitívne.
Odpoveď, že euro ovplyvnilo slovenskú ekonomiku určite negatívne označilo niečo cez 9 percent opýtaných a že vplyv spoločnej meny bol skôr negatívny si myslí cez 23 percent respondentov. Viac ako 15 percent Slovákov si myslí, že vplyv eura na našu ekonomiku nebol ani pozitívny ani negatívny a vyše 6 percent opýtaných nevedelo odpovedať.
„Muži (55 %) vnímajú euro pozitívnejšie, ako ženy (36 %) i v tejto otázke. Rovnako tak sa opakujú aj výsledky podľa geografického kľúča: respondenti zo západného Slovenska majú o ekonomickom vplyve eura pozitívnejšiu mienku (51 %), ako tí zo stredného (42 %) a východného (40 %) Slovenska,“ dodáva Denis Freitas Lopes.
Výskum realizuje agentúra ResSOLUTION Group metódou online zberu dát na reprezentatívnej vzorke internetovej populácie z National Sample SK. Ide o jeden z najväčších výskumných panelov na Slovensku, ktorý v súčasnosti zahŕňa 25 000 respondentov. Je súčasťou medzinárodnej siete panelov spoločnosti National Sample, ktorá okrem Slovenska prevádzkuje online panely aj v Českej republike, Poľsku, Maďarsku, Bulharsku, Rumunsku, na Ukrajine a v Thajsku.