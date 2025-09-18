Nemocenské dávky budú v roku 2026 vyššie: Pozrite si nové maximálne sumy pre všetky skupiny

Sociálna poisťovňa (SP) bude od budúceho roka vyplácať vyššie maximálne sumy nemocenských, materských, tehotenských a ošetrovných dávok. Vyplýva to z každoročného zvýšenia všeobecného vymeriavacieho základu a maximálneho denného vymeriavacieho základu, z ktorého sa nemocenské dávky vypočítavajú. Vo štvrtok o tom informoval hovorca SP Martin Kontúr.
„Ak dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky vznikne v období od 1. januára do 31. decembra 2026, denný vymeriavací základ, pravdepodobný denný vymeriavací základ a úhrn denných vymeriavacích základov alebo pravdepodobných denných vymeriavacích základov nesmú byť vyššie ako 100,2083 eura. Ak dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky vznikne v období od 1. januára do 31. decembra 2026, pravdepodobný denný vymeriavací základ určený z minimálneho vymeriavacieho základu na platenie poistného je 25,4000 eura,“ uviedla SP.
Ak sa poistenec stane v budúcom roku dočasne práceneschopným, tak maximálna výška jeho nemocenského na deň dosiahne sumu asi 55,11 eura. Pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci vyplatí SP poistencom nemocenské maximálne vo výške 1653,50 eura a pri 31-dňovom mesiaci to bude 1708,60 eura. Maximálne denné materské bude predstavovať sumu približne 75,15 eura. Poisťovňa tak bude vyplácať materské maximálne vo výške 2254,70 eura mesačne pri 30-dňovom mesiaci alebo 2329,90 eura mesačne pri 31-dňovom mesiaci.
Rovnako vzrastie aj maximálna výška tehotenskej dávky. Jej maximálna denná suma bude na úrovni asi 15,03 eura, čo znamená, že budúce mamičky dostanú najviac 451 eur mesačne pri 30-dňovom mesiaci alebo 466 eur mesačne pri 31-dňovom mesiaci. Maximálne denné ošetrovné bude v roku 2026 predstavovať sumu približne 55,11 eura. Poisťovňa zdôraznila, že túto dávku vypláca najviac za 14 dní, dosiahnuť tak môže maximálnu výšku 771,70 eura.
„Pri dlhodobom ošetrovnom, ktoré môže Sociálna poisťovňa po splnení zákonných podmienok vyplácať najviac 90 dní, bude jeho maximálna výška 1653,50 eura mesačne pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci, respektíve 1708,60 eura mesačne pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci,“ dodala SP.