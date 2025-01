Nemky: Zažili sme najvýraznejšie spomalenie rastu cien za 25 rokov, prekvapil najmä december (komentár)

KOMENTÁR Foto: freepik.com/rawpixel.com

Marek Nemky, analytik XTB

Rekordné priemerné spomalenie rastu cien za ostatných 25 rokov bolo očakávané, keďže infláciu za posledných 11 mesiacov (január – november 2024) sme už poznali a nie je žiadnym prekvapením.

Pomerným prekvapením bola však decembrová inflácia, ktorá zaznamenala pokles cien o 0,4 %, teda najvýraznejší pokles za posledných osem a pol roka.

Pokles cien potravín sa však taktiež do určitej miery dal očakávať, pretože už v prvom rýchlom odhade harmonizovanej inflácie od Eurostatu bolo vidieť ich zníženie v decembri. Tento trend mohli ovplyvniť aj plánované daňové zmeny, ktoré síce vstúpili do platnosti až po novom roku, ale konkurencia medzi maloobchodníkmi spôsobila, že ceny znižovali už v decembri 2024. Navyše to maloobchodníci využili aj ako súčasť svojich marketingových stratégií. Taktiež do toho vstúpil pozitívnejší vývoj na komoditnom trhu a porovnávanie sa s pomerne vyššou základňou, keďže v minulých mesiacoch nám ceny potravín výraznejšie rástli.

Prekvapivý bol pokles cien alkoholických nápojov a tabaku počas sviatkov. Hoci takýto vývoj nie je nezvyčajný, tentoraz bol výraznejší, keďže klesli o 1 %, čo je viac ako priemerné decembrové spomalenie na úrovni 0,39 % od roku 2014. Jedným z možných dôvodov môže byť očakávaný konsolidačný balíček. Podnikatelia sa pravdepodobne snažili navýšiť tržby ešte pred koncom roka, kým nezačnú platiť vyššie dane z príjmu právnických osôb.

Na druhej strane, hoci vyššie zdanenie môže zvýšiť tržby v krátkodobom horizonte, zníži marže, čo nemusí viesť k významnému rastu čistého zisku. Preto ide zatiaľ len o špekuláciu.

Pri zvyšku sledovaných odvetví sme videli medzimesačnú stagnáciu, prípadne pri niektorých výraznejší rast. Najvýraznejší bol v odvetví rekreácií a kultúre, ktorá má však v spotrebiteľskom koši zastúpenie 7,2 %, teda výrazne nižšie ako potraviny so zastúpením 23,6 %.

