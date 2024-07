Nemky: Prečo by mestá nemali usporadúvať olympijské hry? (komentár)

KOMENTÁR Otvárací ceremoniál olympijských hier v Paríži. Foto: SITA/AP

Marek Nemky, analytik XTB

Olympijské hry sú neodmysliteľnou súčasťou v športovom svete, avšak vo svete ekonomickom by nám bolo lepšie skôr bez nich. Problémom sú práve ich vysoké náklady na usporiadanie, ktoré často prevyšujú ich benefity. Dokonca sa odhaduje, že jediné mesto, ktoré dokázalo na olympijských hrách profitovať, bolo Los Angeles, ktoré usporiadalo letné olympijské hry v roku 1984 a vďaka existujúcej infraštruktúre a štadiónom dokázali generovať prevádzkový zisk vo výške 215 mil. dolárov.

To však spôsobilo ošiaľ a mestá sa začali podobne ako športovci predbiehať, ktoré z nich vytvoria tie najambicióznejšie a najväčšie olympijské hry. Medzinárodný olympijsky výbor (IOC) tak mal širokú paletu výberu, pričom samozrejme cieľom bolo zorganizovať tie najlepšie olympijské hry každé 2 roky. To však znamená masívne investície do infraštruktúry a výstavby miest konania spolu s vysokými prevádzkovými nákladmi, čo znamená, že cena olympijských hier bude vysoká.

Navyše vytvoriť rozpočet a prognózu výnosov nie je veľmi jednoduché, keďže do toho vstupuje nespočetné množstvo faktorov, a tak mestá pravidelne a výrazne prekračujú svoj prvý odhad nákladov. Odhady sú dokonca natoľko zlé, že následné prekročenie rozpočtu je v priemere až o 159 % vyššie, čo olympijské hry robí druhým typom projektu s najvyšším percentuálnym prekročením hneď po výstavbe jadrových skladov.

Zdroj: Oxford Olympic Study 2024 https://arxiv.org/pdf/2406.01714

Prvotným nákladom je samozrejme príprava a odovzdanie ponuky pre IOC, ktorá častokrát stojí milióny. Je potrebné zaplatiť konzultantov, organizátorov a plánovačov, ktorí vytvoria plán na olympijské hry, čo sa môže vyšplhať až na 150 mil. dolárov, ako napríklad v prípade Tokia. To bolo dokonca pre rok 2016, kedy sa Tokio nakoniec nestalo hosťujúcim mestom. Následne najväčšie náklady patria na výstavbu, keďže je nutné nielen zlepšiť infraštruktúru, ale postaviť častokrát miesta, ktoré budú spĺňať olympijské štandardy, alebo celú olympijskú dedinu, kde sa nachádza až 16 000 postelí. Dôvod však prečo v takýchto mestách nie je táto infraštruktúra alebo takéto obrovské štadióny je častokrát ten, že ich to mesto žiaľ nevyužije a teda ani nepotrebuje.

Príkladom je množstvo nevyužitých štadiónov ako ten v Pekingu zvaný „Vtáčie Hniezdo“, ktoré stálo 460 miliónov dolárov na výstavbu a stojí 10 miliónov ročne na údržbu, mesto ho však využilo iba dvakrát. Po aténskych olympijských hrách dokonca väčšina zariadení ostala nevyužitá a vysoké náklady pomohli zaťažiť verejné financie a dostať Grécko do dlhovej krízy. Odhaduje sa, že olympijské hry v Soči dokonca stoja ruských daňových poplatníkov ročne 1 miliardu dolárov, keďže sa jednalo o jedny z najdrahších hier a tieto náklady slúžia na údržbu a splátky a obsluhu dlhu. Rio de Janeiro dokonca potrebovalo záchranu 900 miliónov od vlády, keďže už nedokázalo splatiť ani verejných zamestnancov.

Zdroj: Statista

V týchto prípadoch hovoríme iba o priamych nákladoch a nezapočítavame nepriame náklady ako napríklad infraštruktúrnu prácu, ktorá mohla byť využitá na iné projekty, alebo miesto, ktoré zaberá nevyužité športovisko namiesto ktorého by tam mohlo stáť niečo, čo by využitie malo, alebo kapitál, ktorý mohol byť alokovaný do iných, výnosnejších projektoch. To všetko spôsobuje, že reálne náklady sú ešte častokrát oveľa vyššie.

Benefity sú však neisté, keďže priame platby predstavujú iba platby z predaja vysielacích práv, z ktorých viac ako polovica ide IOC a následne sú to príjmy z predaja lístkov. Tieto príjmy však tvoria iba drobnú časť z celkových nákladov. V prípade Tokia v roku 2020 (2021) to bolo napríklad iba 5,8 miliardy oproti 30 miliardám odhadovaným nákladom. Ďalšie benefity, ktoré sú už náročné na odhad a sú predmetom rôznych štúdií sú už však sporné. Keď sa pozrieme na turizmus, je síce pravda, že olympijské hry dostanú mesto na svetovú mapu, avšak turizmus ktorý v dané hry pritiahne je častokrát negovaný práve turistami, ktorý plánujú mesto navštíviť no z dôvodu hier tak neurobia.

Tvorba nových pracovných miest je taktiež síce samozrejmá, no je krátkotrvajúca a tieto pracovné miesta sú po hrách opäť stratené. Niektoré štúdie dokonca naznačujú, že OH nemajú žiaden dlhodobý efekt na výkonnosť ekonomiky ani na zvýšenie zamestnanosti. Štúdia NBER však odhaduje, že olympijské hry majú pozitívny efekt na zahraničný obchod, no tento efekt je taktiež prítomný aj pri mestách, ktoré iba zverejnili ponuku na usporiadanie a hry sa tam nediali.

Ako to teda vyzerá tentokrát v Paríži ? Paríž je pomerne vyspelé mesto s množstvom už funkčných postavených športovísk v ktorých sa v súčasnosti hry konajú. Napriek tomu musel Paríž minúť približne 4,9 miliardy dolárov na infraštruktúrne projekty, ako napríklad 1,6 miliardy dolárov na olympijskú dedinu alebo cca 200 miliónov na plavecký bazén. Zbytok nákladov, teda 4,8 mld. pôjde na prevádzkové náklady ako doprava, bezpečnosť a.i. Na druhej strane sa príjmy odhadujú približne v okolí od 7,3 miliardy do 12,1 miliardy dolárov, čo by znamenalo, že v prípade pozitívneho scenára by sa OH v Paríži mohli stať najvýnosnejšie hry v histórii.

Výška rozpočtu sa však ešte môže výrazne zmeniť, keďže napríklad odhadované náklady na bezpečnosť boli iba v okolí 340 miliónov dolárov, pričom pri predošlých OH bol tento náklad až vo výške 2 miliardy dolárov. OH sú tak spojené s vysokými nákladmi a nie príliš vysokými výnosmi. Dôležité však je, akú má mesto už vystavenú infraštruktúru a ako bude táto infraštruktúra využitá najbližšie roky. Pre niektoré mestá tak takéto hry predstavovali katastrofu, no pre iné naopak príležitosť. V súčasnosti v olympijskom programe 2020 od ICO už existujú kroky, aby tieto hry boli čo najviac udržateľné, no tieto hry však aj napriek snahám budú predstavovať pre jednotlivé mestá výrazné výzvy.

