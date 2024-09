Nemky: Harrisovej ekonomický plán po prvej debate s Trumpom trhy neoslnil, dolár oslabil (komentár)

KOMENTÁR Americkí prezidentskí kandidáti Donald Trump a Kamal Harris. Foto: SITA/AP

Marek Nemky, analytik XTB

Pred nadchádzajúcimi prezidentskými voľbami sme svedkami intenzívnych debát medzi kandidátmi, ktoré sa často ukážu ako rozhodujúce pre nerozhodnutých voličov.

Prvú veľkú debatu sme už videli medzi súčasným prezidentom Bidenom a bývalým prezidentom Trumpom. Prekvapivým zvratom bolo, keď sa prezident Biden po slabom výkone rozhodol odstúpiť z kampane, čím otvoril cestu Kamale Harris, ktorá rýchlo získala priazeň voličov. Debaty sú však rozhodujúce pre nerozhodných voličov, ktorí ich častokrát pozorne sledujú a následne sa prikláňajú viac ku tomu, ktorý im je najbližší a inak to nebolo ani v súčasnosti.

Táto prezidentská debata bola ostrá a plná napätia, pričom sa dotkla tém ako ekonomika, geopolitika až po tému ako práva na potraty. Kamala Harris vyšla z tejto konfrontácie ako víťazka, čo potvrdzujú aj odhady spoločnosti PredictIt, ktoré jej šance na víťazstvo sa zvýšili na 56 percent z predošlých vyrovnaných 52 percent. Po debate prišla aj neočakávaná správa o podpore od speváčky Taylor Swift, ktorá na svojom profile uviedla, že bude voliť práve Harris, čím rozptýlila fámy o jej údajnej podpore Donalda Trumpa.

Predikcia víťazstva v amerických prezidentských voľbách podľa PredictIt.

Reakcia finančného trhu

Ekonomický plán Kamaly Harris zahŕňa zvýšenie daní pre korporácie a kapitálové príjmy ale taktiež aj zavedenie príjmov z nerealizovaných ziskov pre ľudí s majetkom nad 100 miliónov dolárov, s cieľom financovať deficit a zároveň poskytovať daňové úľavy pre rodiny, malé podniky a startupy. Tento plán však vyvolal obavy medzi investormi, ktorí na zvýšené pravdepodobnosti jej víťazstva reagovali negatívne. Vyššie dane z príjmov fyzických osôb a kapitálových výnosov pre investorov znamenajú nižšie očakávané výnosy, čo sa prejavilo poklesom futures na akciové indexy o 0,5 percenta.

Očakávané zvýšenie daní môže mať širšie ekonomické dopady. Podľa odhadov organizácie Tax Foundation by vyššie dane mohli viesť k poklesu HDP až o 2 percentá. Tento scenár by znamenal, že centrálna banka by pristúpila k rýchlejšiemu znižovaniu úrokových sadzieb v snahe podporiť ekonomický rast. Túto hypotézu vidíme v súčasnosti aj na finančnom trhu, keďže výnosy na amerických štátnych dlhopisoch zaznamenali po debate pokles a v súčasnosti sa taktiež posunuli aj očakávania na rýchlejšie znižovanie úrokových sadzieb. Na to samozrejme reagoval aj dolár, ktorý vo vidine nižších výnosov na štátnych dlhopisoch oslaboval.

