Nemky: Akciové indexy klesajú, čo to znamená pre investorov? (komentár)

KOMENTÁR Sochy býka a medveďa pred burzou vo Frankfurte nad Mohanom v Nemecku. Foto: SITA/AP

Marek Nemky, analytik XTB

Akciové indexy zaznamenali v posledných troch týždňoch mierny pokles. Index S&P 500 sa na krátky čas prepadol o 10 % zo svojich historických maxím, čím sa technicky dostal do korekcie. Takýto rýchly pokles môže u investorov vyvolať znepokojenie, keďže ich portfóliá stratili 10 % hodnoty v relatívne krátkom čase. Na akciovom trhu však nejde o nič nezvyčajné, korekcie sa vyskytujú takmer raz ročne a sú prirodzenou súčasťou trhového cyklu.

Aj keď môžu krátkodobo zvýšiť neistotu týkajúcu sa stavu trhu a budúcich vyhliadok, z dlhodobého hľadiska historicky predstavovali skôr investičnú príležitosť pre dlhodobých investorov než hrozbu. Samozrejme do budúcnosti nikto nevidí a nevieme predpovedať, či táto korekcia bude pokračovať a trh bude klesať do medvedieho trhu, alebo naopak už to najhoršie máme za sebou. Preto je dôležité zostať obozretný a riadiť riziko rozvážnym prístupom.

Čo robiť v prípade, keď sa na trhu vyskytnú korekcie?

V prvom rade nie je dôvod na paniku, korekcie sú na akciovom trhu pomerne bežné. Podľa Yardeni Research od roku 1929 zaznamenal index S&P 500 celkovo 56 korekcií, pričom 22 z nich prerástlo do poklesu o viac ako 20 %. Priemerná korekcia trvá približne 115 dní a dosahuje pokles okolo 13,8 %.

Väčšinou nejde o dlhodobý prepad a z historického pohľadu sa takéto výkyvy v grafoch po 10 rokoch takmer stratia. Navyše, korekcie môžu slúžiť ako užitočné „vytriezvenie“ investorov. V posledných dvoch rokoch sme zažívali silný rast bez výraznejšieho spomalenia, čo naopak mohlo pôsobiť neprirodzene. Krátkodobé poklesy tak môžu pomôcť k zdravšiemu a udržateľnejšiemu vývoju na trhu.

Na dlhodobej stratégii sa nič nemení

Každý investor má svoju vlastnú stratégiu. Niekto sa zameriava na krátkodobé špekulácie, pri ktorých sa snaží profitovať z krátkodobých pohybov cien, no zároveň podstupuje vysoké riziko. Väčšina investorov však investuje pravidelne, napríklad mesačne, s cieľom dlhodobo budovať majetok, či už na dôchodok, budúcu vyššiu spotrebu alebo konkrétne finančné ciele v horizonte 10, 15 až 30 rokov.

Pre dlhodobých investorov môže byť korekcia príležitosťou, pretože aktíva, ktoré nakupovali pred mesiacom, sú teraz o 10 % lacnejšie. Vďaka tomu môžu za rovnakú sumu pravidelnej investície získať viac akcií alebo podielov v ETF fondoch. Korekcie preto zásadne nemenia dlhodobé investičné stratégie.

Snažíte sa dodržať investičnú stratégiu aj pri krátkodobých výkyvoch na trhu? Áno Nie Odoslať odpoveď

Zmena stratégie zvyčajne nastáva, keď si investor uvedomí chyby pri jej tvorbe alebo prehodnotí svoju osobnú finančnú situáciu. Samotné korekcie sú však prirodzenou súčasťou akciového trhu a pre dlhodobých investorov nepredstavujú dôvod na zásadné úpravy stratégie.

Naopak, pre krátkodobých investorov korekcia často znamená, že neodhadli správne všetky riziká, čo môže viesť k stratám. S touto možnosťou musia počítať, pretože akciové trhy sú prirodzene volatilné.

Prečo vôbec táto súčasná korekcia nastala?

Investori boli vo svojich očakávaniach ohľadom ekonomického rastu a rastu ziskovosti pomerne optimistickí, no v súčasnosti čelia zvýšenej neistote. Neustále sa meniace obchodné politiky ich nútia prehodnocovať budúce vyhliadky, lebo stabilné podnikateľské prostredie je kľúčové pre strategické rozhodovanie firiem. Podniky potrebujú predvídateľnosť pri určovaní, kam investovať, od akých dodávateľov nakupovať medziprodukty, kde a v akom objeme vyrábať, či aké ceny nastaviť pre svoje produkty. Zvýšená neistota investorom tieto rozhodnutia komplikuje, čo môže viesť k opatrnejšiemu investovaniu a v konečnom dôsledku k nižšiemu hospodárskemu rastu.

Môže trh poklesnúť o ďalších 10 %?

Akciové trhy sú vysoko efektívne pri započítavaní aktuálnych aj očakávaných informácií do cien aktív. V súčasnosti sú všetky známe a pravdepodobné faktory už v cenách zahrnuté. Na druhej strane, budúcnosť zostáva neistá, a preto trhy pripisujú rôznu pravdepodobnosť rôznym možným scenárom vývoja.

Ak by došlo k menej pravdepodobným udalostiam, ako je výraznejšie spomalenie ekonomického rastu alebo dokonca mierny pokles ekonomiky, akciové trhy by mohli reagovať ďalším poklesom. Či sa tak naozaj stane, ukážu až nasledujúce mesiace. Zatiaľ sa pokles trhov spomalil a počas piatkového obchodovania sme zaznamenali mierne oživenie.

Akciové trhy dlhodobo rastú priemerným tempom 10 % ročne, čo po očistení o infláciu predstavuje približne 7 % p. a. V krátkodobom horizonte však môžu byť výrazne volatilné a po mimoriadne silných rokoch 2023 a 2024, keď trh vzrástol o viac ako 20 %, by investori mali v súčasnosti počítať s mierne nižším očakávaným výnosom, približne 7 % nominálne. Napriek tomu zostávajú akciové trhy jednou z najatraktívnejších investičných možností a korekcie sú prirodzenou súčasťou ich zdravého vývoja.

[XTB je obsahovým partnerom webu oPeniazoch.sk]