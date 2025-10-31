Ekonomika eurozóny v treťom štvrťroku pozitívne prekvapila medziročným rastom o 1,3 %. Ako upozorňuje Inštitút finančnej politiky (IFP), kým nemecké hospodárstvo ďalej stagnuje, robustný rast zaznamenali Francúzsko či Španielsko.
Podľa rýchleho odhadu Eurostatu menový blok v treťom kvartáli tohto roka medziročne rástol tempom 1,3 %. Ide pritom o mierne spomalenie z 1,5 % v predchádzajúcom kvartáli. V medzikvartálnom porovnaní však rast eurozóny akceleroval z 0,1 % na 0,2 %.
K rýchlejšiemu rastu krajinám používajúcim euro dopomohol podľa IFP najmä prekvapivo silný výkon Francúzska, ktorého ekonomika sa medzikvartálne zväčšila o 0,5 % vďaka silnejšiemu zahraničnému obchodu najmä v oblasti leteckých zariadení. Na francúzskej ekonomike sa tak zatiaľ nepodpísali politické problémy, ktorým krajina čelí a ktoré sa odzrkadľujú na horšej nálade nákupných manažérov.
Ekonomický rast Francúzska zodpovedá za približne polovicu rastu bloku v medzikvartálnom porovnaní. Druhú polovicu vysvetľuje najmä naďalej solídny výkon Španielska a Holandska. „Španielska ekonomika sa v treťom kvartáli zväčšila o 0,6 % a dosiahla 2,8 % rast v medziročnom porovnaní. Dopomohol jej k tomu najmä domáci dopyt, pričom väčšina sektorov ekonomiky zaznamenala rast s výnimkou primárneho sektora (ťažba, dobývanie a pod.),“ uvádza IFP.
K rastu bloku výrazne prispelo aj Holandsko, ktoré si v medzikvartálnom porovnaní pripísalo 0,4 %. Rast potiahli, podobne ako vo Francúzsku, vyššie exporty energetických surovín a priemyselných produktov, ako aj robustnejšia spotreba.
Nemecká ekonomika však ďalej stagnuje. Najväčšia krajina bloku v treťom kvartáli nezväčšila svoje hospodárstvo, ktoré sa aj naďalej nachádza blízko úrovne z roka 2019 a oproti svojmu maximu z roka 2022 zaostáva o 1,2 %. Podobne je na tom aj Rakúsko či Maďarsko, ktoré od roku 2022 čelia problémom s ekonomickým rastom.
„Rakúsko si v treťom kvartáli pripísalo 0,1 % zatiaľ čo Maďarsko ďalej stagnovalo. Pozitívne však prekvapilo Česko, ktorého ekonomický rast akceleroval na 2,7 % v medziročnom porovnaní. České hospodárstvo medzikvartálne rástlo tempom 0,7 % podporené robustným výkonom stavebníctva a sektora služieb,“ uvádza inštitút.