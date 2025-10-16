Nemecký index DAX naďalej rastie: Investori reagujú na správy o rokovaniach USA a Ruska

Hlavný nemecký akciový index DAX zostal vo štvrtok stabilný na vysokej úrovni. Burzu vo Frankfurte nad Mohanom podporili okrem iného správy, že americký prezident Donald Trump sa plánuje telefonicky spojiť s ruskou hlavou štátu Vladimirom Putinom. Témou rozhovoru má údajne byť vojna na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Čiastočnú úľavu investorom poskytli aj správy z vysoko zadlženej susednej krajiny Francúzska, kde sa predbežne podarilo zabrániť hroziacemu kolapsu vlády. Index DAX uzavrel o 0,38 % vyššie na úrovni 24.272,19 bodu. Index MDAX, ktorý zahŕňa stredne veľké spoločnosti, vzrástol o 0,84 % na 30.036,68 bodu.

„Trhy kolíšu medzi nádejou a opatrnosťou“, ale zostali relatívne pokojné aj napriek obnovenej eskalácii v obchodnom spore medzi USA a Čínou, uviedol pre DPA analytik akciových trhov Timo Emden. „Pokiaľ sa tón medzi Washingtonom a Pekingom nevyostrí, obavy z eskalácie zostanú započítané v cenách, ale nebudú dominovať,“ dodal.

