Nemecký akciový trh padol na najnižšiu úroveň od júna: Investori čakajú na rozhodnutie Fedu o úrokoch

Deň pred rozhodnutím o úrokových sadzbách v USA zostali investori na nemeckom akciovom trhu opatrní. Hlavný index burzy vo Frankfurte nad Mohanom DAX v utorok klesol o 1,77 % na 23.329,24 bodu, čo bola najnižšia úroveň od konca júna. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA. Index stredne veľkých podnikov MDAX klesol o 1,21 % na 30.100,16 bodu.
Medzi investormi prevládajú očakávania, že Federálny rezervný systém (Fed) v stredu prvýkrát v tomto roku zníži svoju základnú úrokovú sadzbu minimálne o štvrť percentuálneho bodu. Niektorí dokonca považujú za možné výraznejšie zníženie o polovicu percentuálneho bodu. „Zaujímavé na tomto zasadnutí bude, či Fed zareaguje na očakávania trhu týkajúce sa pokračovania cyklu znižovania úrokových sadzieb alebo nie,“ uviedol analytik akciových trhov Jochen Stanzl zo spoločnosti CMC Markets.
Ekonomické údaje z USA mali na obchodovanie len minimálny vplyv. Investorov nezaujalo ani prekvapivé zlepšenie dôvery v nemeckú ekonomiku, ktoré v utorok signalizovali výsledky najnovšieho prieskumu inštitútu ZEW.