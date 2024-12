Nemecký akciový index DAX prvýkrát prekonal hranicu 20 000 bodov

Foto: unsplash.com/Chris Liverani

Nemecký akciový index DAX dnes dopoludnia po prvý raz prekonal hranicu 20 000 bodov. Akciám pomáhajú k rastu vyhliadky na ďalší pokles základných úrokových sadzieb v eurozóne a v Spojených štátoch, ktoré posúvajú index nahor už niekoľko mesiacov. Od začiatku tohto roka si index pripisuje viac ako 19 percent. Pokles úrokových sadzieb by mal podporiť nemeckú ekonomiku, uviedla agentúra DPA. Spevňujú aj ďalšie akciové trhy v Európe.

Vyhliadka na pokles úrokových sadzieb je pre akciové trhy dobrou správou. Akcie sa tak v porovnaní s pevne úročenými cennými papiermi stávajú atraktívnejšími. Úvery potom zlacňujú a podniky tak môžu ľahšie získavať financie a investovať.

Index DAX si už tento rok pripísal viac ako 3000 bodov. Hranicu 19 000 bodov prelomil v polovici septembra, 18 000 bodov už v polovici marca. Vlani v decembri sa dostal nad 17 000 bodov.

Vývoj na akciovom trhu je v rozpore so zlou ekonomickou situáciou v Nemecku. Investori sa ale často nesústredia len na aktuálnu situáciu, ale na budúce zisky. Väčšina zo 40 spoločností z indexu DAX má navyše medzinárodnú pôsobnosť, Nemecko tak je pre nich len jedným z mnohých trhov. Investori upozorňujú, že pre akciové trhy je typický rast cien na konci roka. Akciovým trhom v poslednom čase pomáhajú aj solídne ekonomické údaje z Číny. Obchodníci tiež poukazujú na rozpočtovú a vládnu krízu vo Francúzsku, ktorá by mohla prinútiť investorov presunúť investície do Nemecka.

Rast vykazujú aj ďalšie akciové trhy v Európe. Hlavný index londýnskej burzy FTSE 100 krátko po 10.00 h SEČ pridával viac ako 0,6 percenta na 8367 bodov, hlavný index parížskej burzy CAC 40 mal k dobru takmer 1,1 percenta a nachádzal sa na 7315 bodoch.