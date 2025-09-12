Nemeckú ekonomiku čaká v roku 2025 len mierne oživenie: Prečo zotavovanie stále viazne?

Zotavovanie nemeckej ekonomiky bude v 3. štvrťroku 2025 utlmené a pomalé, až takmer stagnujúce, hoci sa objavujú určité známky zlepšenia, najmä v priemysle a stavebníctve. Ukázala to v piatok najnovšia správa ministerstva hospodárstva (MH), ktorú aktualizuje každý mesiac. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.
Ministerstvo poznamenalo, že zatiaľ čo „súčasné ukazovatele sentimentu v podnikovom sektore, ako napríklad prichádzajúce objednávky, vykazujú známky oživenia, spotrebiteľská dôvera zostáva slabá“. Nemecko, najväčšia európska ekonomika, vykázalo v 2. štvrťroku medzikvartálny pokles hrubého domáceho produktu (HDP) o 0,3 %. To utlmilo nádeje na trvalého oživenia jeho rastu.
Výkon nemeckého hospodárstva sa stále pohybuje okolo úrovne z roku 2019. Pripisuje sa to americkým clám a všeobecnému protekcionizmu v obchode, čo má negatívny vplyv na nemecký export, pretrvávajúcej slabej spotrebiteľskej dôvere a domácim štrukturálnym problémom, ako sú pomalé investície do infraštruktúry. Vládne investičné balíky, uvoľnenie menovej politiky Európskej centrálnej banky (ECB) a mierny nárast objednávok vo výrobe však poskytujú určitú nádej pre hospodárstvo.
Napriek nedávnemu zlepšeniu celkovej spotrebiteľskej dôvery zostávajú skutočné výdavky domácností a dôvera v spotrebnú zložku nízke, pričom ľudia uprednostňujú šetrenie. Ohlásený vládny investičný program vrátane zvýšených verejných výdavkov má za cieľ poskytnúť krátkodobú podporu ekonomike, ale jeho dlhodobý vplyv závisí od sprievodných reforiem a dôvery investorov.
Zníženie úrokových sadzieb ECB v júni 2025 by malo poskytnúť stimul, ale ich bezprostredný vplyv na ekonomiku sa ešte len ukáže. Prognózy naznačujú, že nemecká ekonomika v roku 2025 vzrastie len veľmi mierne, takmer zanedbateľne.
Výraznejšie oživenie sa očakáva v roku 2026 za predpokladu, že sa stabilizuje globálna obchodná politika a reformy zlepšia dôveru investorov. Štrukturálne problémy, ako sú vysoké náklady na energie a pomalý rozvoj infraštruktúry, budú naďalej zaťažovať dlhodobý rast.