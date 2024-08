Nemecko zostáva najväčším čistým prispievateľom do rozpočtu Európskej únie

Foto: unsplash.com/Mika Baumeister

Nemecko v minulom roku opäť odviedlo do rozpočtu Európskej únie (EÚ) výrazne viac, ako z neho dostalo. Vyplýva to z analýzy, ktorú v pondelok zverejnil popredný nemecký ekonomický inštitút (IW).

Podľa IW Nemecko v roku 2023 zaplatilo do rozpočtu EÚ približne o 17,4 miliardy eur viac, ako z neho dostalo. Stalo sa tak najväčším čistým prispievateľom európskeho bloku. Na ilustráciu, v roku 2022 predstavoval čistý príspevok Nemecka do európskeho rozpočtu 19,7 miliardy eur.Druhé bolo vlani Francúzsko, ktoré minulý rok poslalo Bruselu o takmer 9 miliárd eur viac, ako dostalo späť.Taliansko so sumou približne 4,5 miliardy eur je tretím najväčším čistým prispievateľom do rozpočtu EÚ.

Najväčším čistým príjemcom v roku 2023 bolo (rovnako ako v predchádzajúcom roku 2022) Poľsko, ktoré získalo 8,2 miliardy eur. Nasledovalo Rumunsko so 6 miliardami eur a Maďarsko s príspevkom 4,6 miliardy eur.V minulom roku dosiahla výška rozpočtu EÚ 173,1 miliardy eur. Z toho 143,4 miliardy eur išlo členským štátom. K tomu sa pridali prostriedky z fondu obnovy v celkovej výške 66,1 miliardy eur, pričom 64,6 miliardy eur išlo členským štátom.

Foto: pixabay.com/NakNakNak

Nemecko ako najväčší prispievateľ do rozpočtu EÚ sa podieľa približne štvrtinou na financovaní európskych fondov. Nemecká vláda zdôrazňuje, že Nemecko profituje z jednotného trhu EÚ viac ako ktorákoľvek iná európska ekonomika.Ako dôvod nižšieho čistého príspevku Berlína do rozpočtu EÚ v minulom roku odborníci uvádzajú slabú ekonomickú situáciu v krajine. „Keďže sa už ukazuje, že ani v tomto roku nemožno v Nemecku očakávať oživenie hospodárstva, dá sa predpokladať, že čistý príspevok Nemecka v roku 2024 opäť klesne,“ uviedli autori správy.