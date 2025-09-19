Nemecko sprísňuje kontrolu sociálnych dávok: Prísnejšie pravidlá pre nezamestnaných aj kontroly podvodov

Nemecko sprísni boj proti zneužívaniu sociálnych dávok s dôrazom na podporu v nezamestnanosti. Základné dávky pre uchádzačov o zamestnanie musia byť odolnejšie voči zneužívaniu, aby sa dostali len k tým, ktorí ich potrebujú, vyhlásila v piatok ministerka práce Bärbel Basová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Vláda pracuje na reforme systému základných dávok sociálneho zabezpečenia, pričom bude klásť väčší dôraz na aktivity súvisiace s organizovanou kriminalitou, povedala ministerka počas návštevy Spolkového úradu práce v Norimbergu. Kritici súčasného stavu sa sťažujú, že poberatelia dávok, ako je napríklad základná podpora v nezamestnanosti alebo takzvaný občiansky príjem (Bürgergeld), na ne nemajú nárok, napríklad preto, že pracujú načierno.
Kľúčovým prvkom protiopatrení je zlepšená výmena údajov medzi centrálnou vládou, spolkovými krajinami a samosprávami za účasti imigračných úradov, úradov práce a bezpečnostných orgánov, najmä colnej správy, priblížila Basová. Dôležitú úlohu má zohrať nové centrum pre boj proti zneužívaniu sociálnych dávok, ktoré v súčasnosti buduje Spolkový úrad práce.