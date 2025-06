Nemecko schválilo rekordný rozpočet: Viac peňazí na obranu, infraštruktúru aj pôžičky

Nemecká vlajka. Foto: pixabay.com/analogicus

Nemecký vládny kabinet v utorok schválil návrh štátneho rozpočtu na tento rok a rámcový rozpočtový plán na rok 2026. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Vláda kresťanských a sociálnych demokratov, ktorá je pri moci od 6. mája, plánuje vo veľkom investovať do obrany, modernizovať infraštruktúru a nasmerovať nemeckú ekonomiku na rastovú cestu. Minister financií Lars Klingbeil si na tento rok naplánoval výdavky vo výške 503 miliárd eur. Z tejto sumy má byť viac ako 140 miliárd eur financovaných z úverov. S ďalšími veľkými pôžičkami sa počíta aj v budúcom roku.

Investície majú smerovať do modernizácie mostov, ciest a energetických sietí. Okrem toho sa počíta so zvýšením výdavkov na obranu na 3,5 % hrubého domáceho produktu do roku 2029. Koaličné strany sa už skôr dohodli na vytvorení osobitného fondu financovaného z dlhu, ktorý bude slúžiť na investície do infraštruktúry. Fond v celkovom objeme 500 miliárd eur má fungovať 12 rokov.