Nemecko plánuje zásadné reformy: Hrozí strata konkurencieschopnosti aj odchod firiem, varujú experti

Poradcovia nemeckej ministerky hospodárstva Katheriny Reicheovej vyzvali politikov, aby uskutočnili zásadné reformy, ktoré by Nemecko dostali z vážnej štrukturálnej krízy. TASR o tom informuje na základe správy DPA. Bez zmeny kurzu existuje riziko postupnej deindustrializácie, spoločenských konfliktov a straty medzinárodnej konkurencieschopnosti, uvádza sa v dokumente, ktorý bol zverejnený v pondelok.
Podľa ekonóma Justusa Haucapa nie všetci nemeckí politici si uvedomujú, ako zlé sú v Nemecku podmienky na podnikanie. Najväčšia európska ekonomika sa nachádza v dlhšom období slabého výkonu, pričom dva roky po sebe zápasila s recesiou, čím zaostáva za susedmi.
- Elektrické auto za menej ako 15-tisíc? Dacia ukázala nový Hipster, útočí na čínske modely aj ceny v EÚ!
- Dôchodky porastú rýchlejšie: Pozrite si, o koľko by si mohli penzisti od januára prilepšiť! (kalkulačka)
- 10 trikov, ktoré na vás supermarkety používajú, aby ste minuli viac peňazí (a ako proti nim bojovať)
Podnikové združenia už dlho poukazujú na štrukturálne dôvody, ako sú vysoké náklady na energie a dane, rastúce príspevky na sociálne zabezpečenie a nadmerná byrokracia. Medzi ďalšie dôvody slabých výsledkov patria nedostatočný rast produktivity, demografické problémy, slabé investície a príliš veľa regulácie.
Kancelár Friedrich Merz pritom očakáva zmenu nálady v ekonomike vďaka plánovaným reformám. Poradcovia Reicheovej z ekonomických inštitútov z celej krajiny navrhli „rastový program“. Mal by zahŕňať zefektívnenie predpisov, od ochrany údajov až po stavebné právo, reformu sociálnych systémov a zvýšenie veku odchodu do dôchodku. Dánsko napríklad plánuje do roku 2040 zvýšiť vek odchodu do dôchodku na 70 rokov.
Cieľom programu by nemalo byť zvýšenie konkurencieschopnosti existujúcich firiem a odvetví prostredníctvom štátnej podpory, ale umožnenie „štrukturálnych zmien zameraných na rast“. Ekonómka Veronika Grimmová dodala, že cieľom je dosiahnuť vedúce postavenie Nemecka v dôležitých technologických sektoroch, ako sú biotechnológia a lekárske technológie, ale aj jadrová technológia. Regulačné bariéry však podľa nej kladú firmám prekážky.