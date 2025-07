Nemecko odmieta výrazné zvýšenie rozpočtu EÚ: O čo v návrhu ide a čo to znamená pre členské štáty?

Nemecká futbalová asociácia. Foto: unsplash.com/ Diogo Brandao

Nemecká vláda odmieta návrh predsedníčky Európskej komisie (EK) Ursuly von der Leyenovej týkajúci sa budúceho dlhodobého rozpočtu Európskej únie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Komplexné zvýšenie rozpočtu EÚ by nebolo prijateľné v čase, keď členské štáty vynakladajú značné úsilie na stabilizáciu svojich rozpočtov, uviedol v stredu (16. 7.) večer hovorca vlády Stefan Kornelius. „Preto nebudeme môcť prijať návrh Komisie,“ dodal.

Von der Leyenová navrhuje výrazné zvýšenie viacročného rozpočtu EÚ, aby mohli členské štáty viac investovať napríklad do bezpečnosti a obrany. Podľa Komisie by mala Únia v rokoch 2028 až 2034 disponovať rozpočtom v objeme približne dva bilióny eur, čo je o 700 miliónov viac v porovnaní so súčasným sedemročným rozpočtovým obdobím. V rozpočte sa stanovujú horné hranice ročných výdavkov EÚ a spôsob ich použitia. Nemecko ako členský štát s najsilnejšou ekonomikou zvyčajne poskytuje necelú štvrtinu prostriedkov v celkovom rozpočte.

S cieľom znížiť tlak na verejné financie členských štátov plánuje Komisia vytvoriť tzv. nové vlastné zdroje. Okrem iného navrhuje zavedenie osobitného odvodu pre veľké podniky s ročným obratom viac ako 100 miliónov eur. Ani túto iniciatívu nemecká vláda nepodporuje, uviedol Kornelius.