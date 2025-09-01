Nemecko dane v roku 2025 nezvýši: Merz potvrdil, že koalícia dodrží svoj sľub

Foto: pexels.com/Mikhail Nilov
TASR

Nemecká vláda nezvýši dane, a to aj napriek rastúcemu rozpočtovému deficitu a výzvam koaličného partnera na ich nárast. Vyhlásil to v nedeľu (31. 8.) kancelár Friedrich Merz. TASR o tom informuje na základe správy AFP.

Minister financií Lars Klingbeil zo Sociálnych demokratov (SPD) navrhol totiž zvýšenie daní s cieľom zaplátať dieru vo výške 30 miliárd eur vo výdavkoch na rok 2027. Merzova stredopravá Kresťanská demokratická strana (CDU) však tento návrh odmietla.

„Máme koaličnú zmluvu a v tejto koaličnej zmluve sme sa dohodli, že dane sa nebudú zvyšovať,“ povedal Merz v rozhovore pre verejnoprávnu televíziu ZDF. „A táto koaličná dohoda platí.“

Merz odmietol obavy zo „stretu“ v koalícii a povedal, že skutočnosť, že SPD má na túto otázku iný názor, je „akceptovateľná“.

Nemecká ekonomika, ktorá v predchádzajúcich dvoch rokoch klesla, sa v 2. štvrťroku 2025 opäť znížila a viac, ako sa očakávalo, keďže americké clá poškodili export, ukázali oficiálne údaje z minulého týždňa.

Spojenec Merza, Markus Söder, premiér Bavorska za CSU, sa nedávno zasadzoval za zníženie daní a tvrdil, že by to pomohlo konkurencieschopnosti Nemecka. Merz, ktorý je pod tlakom, aby oživil najväčšiu európsku ekonomiku, však pre ZDF povedal, že Nemecko musí „pracovať viac a dlhšie“.

Ako faktory ovplyvňujúce konkurencieschopnosť krajiny uviedol nadmerný počet dní práceneschopnosti, stagnujúcu produktivitu a vysoké náklady na pracovnú silu.

