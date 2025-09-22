Nemecko chce prilákať viac kapitálu: Bývalý šéf Commerzbank je novým komisárom pre investície

Nemecký kancelár Friedrich Merz vymenoval bývalého šéfa Commerzbank Martina Blessinga za vládneho komisára pre zahraničné investície. Nemecká vláda si od tohto kroku sľubuje prilákanie väčšieho objemu zahraničného kapitálu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Merz uviedol, že Blessing, ktorý viedol jednu z najväčších nemeckých bánk v rokoch 2008 až 2016, má vynikajúcu sieť medzinárodných kontaktov. „Prináša bohaté skúsenosti v oblasti podpory investícií v Nemecku,“ dodal kancelár.
Nemecká ekonomika klesla dva roky po sebe a nová vláda si práve oživenie hospodárstva a návrat k rastu dala za svoj hlavný cieľ. Podľa vlády Nemecko potrebuje prilákať viac súkromného kapitálu, ktorý spolu s plánovanými vyššími vládnymi výdavkami opätovne zvýši atraktivitu krajiny ako investičnej lokality. Počet projektov so zahraničnými investíciami klesol v Nemecku aj v minulom roku a krajina tak zaznamenala pokles takýchto projektov už tri roky po sebe.