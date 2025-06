Nemecko čakajú ďalšie roky stagnácie: Obchodná vojna s USA brzdí ekonomiku aj vývoz

Ilustračné foto Zdroj: pexels.com/Ingo Joseph

Nemecko by mohlo čeliť ďalším dvom rokom recesie, ak obchodná vojna so Spojenými štátmi prudko eskaluje. Uviedla to v piatok centrálna banka Bundesbank. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.

Najväčšia európska ekonomika v uplynulých dvoch rokoch klesla. A tento rok zápasí so slabým rastom a nedarí sa jej nabrať výraznejšie tempo, keďže sa snaží prekonať štrukturálne problémy.

Ak by clá vo výške 50 % na dovoz z Európskej únie (EÚ), ktorými hrozí americký prezident Donald Trump, vstúpili v júli do platnosti a Brusel by pristúpil k odvetným opatreniam, nemecká ekonomika by v tomto roku klesla o 0,5 % a v roku 2026 o 0,2 %, tvrdí Bundesbank.

Podľa banky plány novej vlády na prudké zvýšenie výdavkov na infraštruktúru a obranu podporia rast až v dlhodobejšom horizonte. Medzitým bude ekonomika zápasiť s dôsledkami americkej obchodnej vojny.

„Nové americké clá a neistota ohľadom budúcej politiky USA zatiaľ tlmia ekonomický rast,“ povedal prezident Bundesbank Joachim Nagel. „To zasiahlo nemecký priemysel v čase, keď sa po dlhom období slabosti začal stabilizovať,“ dodal.

Nemecký vývoz tento rok výrazne klesne a v roku 2026 sa zvýši len mierne, zatiaľ čo znížená dynamika priemyslu v dôsledku ciel bude mať vplyv na trh práce a rast miezd, uviedla Bundesbank v rámci aktualizácie ekonomických prognóz.

Obrovský priemyselný sektor Nemecka už niekoľko rokov zápasí s poklesom. Dôvodom sú vysoké náklady na energie, konkurencia z Ázie a slabý dopyt po zastaranom sortimente vo veľkom automobilovom sektore.

Banka preto očakáva stagnáciu ekonomiky v tomto roku a v budúcom roku jej predpovedá rast len o 0,7 %. Zatiaľ čo jej predpoveď pre rok 2025 je v súlade s väčšinou prognóz, odhad na rok 2026 je pesimistickejší ako v prípade vlády alebo Európskej komisie, ktoré obe očakávajú rast aspoň o 1 %.

V ďalších rokoch by mali nemeckej ekonomike pomôcť vládne výdavky podporené zmenami vo fiškálnych pravidlách. „Očakávame, že vládne výdavky na obranu a infraštruktúru výrazne zvýšia rast hrubého domáceho produktu (HDP) do konca roku 2027,“ povedal Nagel.

Slabý hospodársky rast bude naďalej tlmiť inflačné tlaky, pričom podľa centrálnej banky miera inflácie v Nemecku tento rok dosiahne 2,2 %, kým v rokoch 2026 aj 2027 klesne pod 2 %, teda pod cieľovú úroveň Európskej centrálnej banky.