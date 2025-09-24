Nemecko čaká v roku 2026 pokles nezamestnanosti, no pracovných miest bude stále nedostatok

Nezamestnanosť v Nemecku v nasledujúcich rokoch pravdepodobne klesne. Ale nedostatok pracovnej sily v krajine sa zvýši v dôsledku demografických zmien, keďže kvalifikovaní pracovníci odchádzajú do dôchodku vo väčšom počte. Uviedol to v stredu nemecký Inštitút pre výskum zamestnanosti (IAB). TASR o tom informuje na základe správy DPA.
Podľa IAB sa počet pracujúcich ľudí v roku 2025 pravdepodobne zvýši o 10.000 a v budúcom roku klesne o 20.000 osôb. „Nedostatok ľudí na trhu práce sa zvyšuje a odchod silných ročníkov, tzv. baby boomers, do dôchodku už nemožno kompenzovať,“ povedal analytik IAB Enzo Weber.
Inštitút so sídlom v Norimbergu očakáva, že nemecká ekonomika v roku 2025 vzrastie o 0,2 % a v roku 2026 o 1,1 %. Podľa prognózy IAB sa má počet nezamestnaných v súčasnom roku 2025 zvýšiť o 160.000, ale už v budúcom roku klesne. Nemecký trh práce prechádza výraznými zmenami, pričom ubúdajú pracovné miesta vo výrobe a rastú vo verejnom sektore, uviedol inštitút.
„Otrasy spôsobené transformáciou v kombinácii so slabým zahraničným obchodom v dôsledku colnej politiky USA vyvíjajú tlak najmä na výrobný sektor,“ povedal Weber. IAB odhaduje, že tento sektor by mal v roku 2025 stratiť 130.000 pracovných miest a ďalších 70.000 v nasledujúcom roku.
Naopak, verejné služby, vzdelávanie a zdravotníctvo by mohli tento rok pridať 210.000 pracovných miest, pričom ďalších 130.000 sa očakáva v roku 2026, a to v dôsledku rozširovania starostlivosti o deti a starnúcu spoločnosť.