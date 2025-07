Nemecko a Francúzsko varujú pred americkými clami: Hrozia obchodnou vojnou, žiadajú spravodlivú dohodu s USA

Prezident Donald Trump na obrazovke televízora, zatiaľ čo obchodníci pracujú na parkete burzy cenných papierov v New Yorku, 7. apríl 2025. Foto: SITA/AP

Ministri financií Francúzska a Nemecka v stredu vyzvali Spojené štáty na „seriózne a cielené“ rokovania, ktoré by priniesli spravodlivú dohodu o obchode s Európskou úniou (EÚ). TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.

„Chceme seriózne a cielené rokovania so Spojenými štátmi, to je postoj Nemecka a Francúzska,“ povedal nemecký minister Lars Klingbeil a zdôraznil, že „nové hrozby alebo provokácie každý deň zo strany USA nepomáhajú“.

Clá amerického prezidenta Donalda Trumpa ohrozujú americkú ekonomiku prinajmenšom rovnako ako európsku, upozornil Klingbeil počas spoločnej tlačovej konferencie s francúzskym kolegom Ericom Lombardom. „Trumpove clá majú len porazených,“ vyhlásil nemecký minister. Uviedol tiež, že Európa sa snaží dosiahnuť „spravodlivú dohodu“ s USA a neakceptuje hocijaký výsledok.

Trump pohrozil EÚ clom vo výške 30 % od 1. augusta, ak dovtedy nedosiahne dohodu s Washingtonom. V prípade ich zavedenia by sa zmenili pravidlá hry pre Európu, zničilo by to veľké časti transatlantického obchodu a prinútilo by to tzv. starý kontinent prehodnotiť jeho ekonomický model zameraný na export.

„Zažívame globálne obchodné konflikty a sme pevne presvedčení, že európska suverenita je v týchto časoch o to dôležitejšia,“ povedal Klingbeil v Berlíne novinárom.

Poznamenal pritom, že ak dohoda nebude možná, sú potrebné rozhodné protiopatrenia. „Aby sme to zhrnuli – naša ruka zostáva natiahnutá, ale nebudeme súhlasiť so všetkým, prípadné protiopatrenia sa musia naďalej pripravovať,“ povedal Klingbeil. „V tomto sa Francúzsko a Nemecko úplne zhodujú.“