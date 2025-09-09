Nemeckí experti navrhujú ďalšie zvyšovanie dôchodkového veku: Čakajú Nemcov tvrdšie reformy?

Experti, ktorí pracujú ako konzultanti pre nemeckú ministerku hospodárstva Katherinu Reicheovú, vyzvali na ďalšie zvýšenie veku odchodu do dôchodku. Uvádza sa v dokumente, ktorý bol zverejnený v utorok. TASR o tom informuje na základe správy DPA.
„Ďalšie zvýšenie veku odchodu do dôchodku sa musí začať teraz,“ uvádza sa v dokumente, ktorý vypracovala skupina konzultantov zriadená Reicheovou. V skupine je aj Veronika Grimmová, členka oficiálnej vládnej Rady ekonomických expertov.
„Bez rozhodného reformného programu by sa dôchodkové poistenie mohlo stať čoraz väčšou záťažou pre rozpočet a časovanou bombou pre generačnú spravodlivosť,“ pokračuje text dokumentu.
Vek odchodu do dôchodku v Nemecku sa má do roku 2031 zvýšiť na 67 rokov, pričom predčasný odchod do dôchodku bude možný od 63 rokov pre tých, ktorí sú ochotní akceptovať zrážky z dôchodkových platieb.
„Rastúca priemerná dĺžka života znamená, že bez úpravy veku odchodu do dôchodku sa nielen zvýši dĺžka poberania dôchodku, ale aj počet rokov, ktoré strávia ako dôchodcovia v dobrom zdravotnom stave,“ uvádza sa v dokumente. „Vek odchodu do dôchodku by sa preto mal upraviť.“
Konzultanti argumentovali, že udržanie priemerných dôchodkov na súčasnej úrovni pravdepodobne povedie k obrovskému nárastu nákladov vzhľadom na stúpajúcu priemernú dĺžku života, pričom zo štátneho rozpočtu to odčerpá ďalších 90 miliárd eur.
Navrhli tiež, aby sa vek odchodu do dôchodku ďalej zvyšoval o pol roka každú dekádu, takže do 70. rokov 21. storočia dosiahne 69 rokov.