Nemecké obchodné združenie BGA varuje pred bojkotom amerických výrobkov

Ilustračné foto Zdroj: pexels.com/Ingo Joseph

Združenie nemeckého veľkoobchodu, zahraničného obchodu a služieb (BGA) varovalo pred výzvami na bojkot amerických produktov po tom, ako obchodná politika amerického prezidenta Donalda Trumpa vyvolala napätie medzi USA a Európskou úniou. Podľa BGA to povedie iba k začarovanému kruhu vzájomných odvetných krokov.

Predstavitelia BGA uviedli, že výzvy na bojkot sú nevhodnou reakciou na politické spory. „Nemali by sme už aj tak zložitú situáciu ešte viac komplikovať. Namiesto zaplietania sa do bojkotov, ciel a odvetných ciel by sme sa mali usilovať s Američanmi o dialóg o tom, ako budú vyzerať budúce transatlantické obchodné vzťahy,“ povedal predseda BGA Dirk Jandura.

Po nástupe Trumpa do úradu prezidenta, ktorý svoju obchodnú politiku postavil na dovozných clách a zmenil aj postoj k otázke bezpečnosti v Európe, sa v európskych krajinách objavili výzvy na nahradenie amerických produktov domácimi výrobkami. Napríklad diskusné fórum BuyFromEU na sociálnej sieti Reddit má už 189.000 členov, ktorí diskutujú o alternatívach voči americkým značkám.