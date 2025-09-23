Nemecké firmy žiadajú Merza o rýchlu pomoc: Ekonomika padá, vláda málo koná

Nemecké podnikové združenia na rokovaniach s kancelárom Friedrichom Merzom vyzvali vládu, aby prijala opatrenia na pomoc upadajúcej ekonomike. Uviedla to v utorok jedna zo skupín, Spolkový zväz nemeckého priemyslu (BDI). TASR o tom informuje na základe správy AFP.
Merz si stanovil za prioritu posilnenie najväčšej európskej ekonomiky. Kritici však tvrdia, že po štyroch mesiacoch pri moci postupuje jeho vláda príliš pomaly a neplní svoje sľuby o reformách.
Už počas pondelkového (22. 9.) stretnutia s lídrami štyroch popredných nemeckých obchodných združení čelil Merz kritike za to, že neprijal rázne opatrenia, od reformy sociálneho zabezpečenia až po riešenie zaťažujúcej byrokracie, informoval bulvárny denník Bild.
Žiadna z prítomných skupín sa nevyjadrila k podrobnostiam stretnutia, ktoré sa konalo za zatvorenými dverami. BDI pre agentúru AFP uviedla, že cieľom rokovaní bolo „preukázať naliehavosť“ situácie, ktorej Nemecko čelí.
Nemeckú ekonomiku zasiahol pokles výroby a slabý dopyt po exporte. Jej výkon v predchádzajúcich dvoch rokoch klesol a v súčasnom roku 2025 sa jej nedarí dosiahnuť výraznejšie oživenie. Situáciu komplikujú aj clá amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Aj utorkové stretnutie prebiehalo v napätej atmosfére a Merz čelil kritike, tvrdí Bild.
Nemecká obchodná a priemyselná komora vyzvala vládu, aby urýchlila plánovanie veľkých projektov, zatiaľ čo federácia zamestnávateľov BDA žiada rýchlu reformu systémov zdravotného poistenia s cieľom zastaviť rýchlo rastúce príspevky. BDI údajne vyvíjala tlak na Merza, aby v Bruseli bojoval za nemecké záujmy, zatiaľ čo skupina ZDH zastupujúca remeslá naliehala na opatrenia na zníženie zaťaženia malých a stredných podnikov, ktoré tvoria chrbticu hospodárstva.
Merza intenzívna kritika prekvapila a vyzval na trpezlivosť s tým, že vláda potrebuje čas na zavedenie reforiem, uviedol Bild.
Minister financií Lars Klingbeil v utorok pri predkladaní rozpočtových plánov na rok 2026 parlamentu sľúbil rozsiahle reformy, ktoré opäť rozbehnú hospodárstvo. „Každý, kto si myslí, že môžeme jednoducho pokračovať ako predtým, sa mýli,“ povedal Klingbeil. „Musia nastať zmeny a nemôžu to byť malé kroky, ale skôr veľké zmeny,“ dodal.