Nemecká predstaviteľka sa prihovára za zmiernenie digitálnych regulácií pre malé a stredné podniky

Malé a stredné podniky (MSP) by mali byť z veľkej časti oslobodené od regulácií Európskej únie (EÚ) v oblasti digitálnych technológií, vyhlásila nová šéfka nemeckého úradu Spolkového splnomocnenca pre ochranu údajov a slobodu informácií (BfDI) Louisa Specht-Riemenschneiderová.

Rastúca zložitosť právnych predpisov EÚ, ako sú nariadenie o umelej inteligencii (AI) a ochrane osobných údajov, má negatívny vplyv na malé a stredné podniky, začínajúce podniky a vedu, napísala Specht-Riemenschneiderová pre portál Tagesspiegel Background. „Samotný nárast nekoordinovaných európskych a vnútroštátnych digitálnych právnych predpisov, či už technologicky neutrálnych alebo technologicky špecifických, horizontálnych alebo vertikálnych, neprináša väčšiu právnu istotu,“ dodala.

Potrebné podľa nej nie je ani tak všeobecné zoštíhlenie právnych predpisov EÚ, ale skôr rozdielne zaobchádzanie s účastníkmi trhu v závislosti od ich veľkosti. Takzvaná „asymetrická digitálna regulácia“ by znamenala, že MSP budú oslobodené od niektorých opatrení, najmä ak je ich činnosť spoločensky prospešná. Takýto prístup by sa mohol ukázať ako úspešný aj vo vzťahu k medzinárodnej konkurencii, dodala splnomocnenkyňa.„Zatiaľ čo USA sa zameriavajú na komercializáciu za každú cenu a Čína na dohľad, my máme príležitosť zabodovať s tretím hospodárskym modelom, ktorý nepošliape európske hodnoty, ale naopak, zrealizuje ich v digitálnej budúcnosti, v ktorej sa oplatí žiť,“ uzavrela Specht-Riemenschneiderová.