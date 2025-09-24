Nemecká ekonomika v problémoch: Dôvera podnikateľov podľa Ifo opäť klesla, vyhliadky sú pesimistické

Dôvera nemeckých podnikateľov v ekonomiku sa v septembri znížila. Spoločnosti boli pesimistickejšie pri hodnotení súčasných podmienok a očakávania do budúcnosti sa tiež citeľne zhoršili. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá v stredu zverejnila výsledky prieskumu ekonomického inštitútu Ifo.
Index podnikateľskej klímy, ktorý zostavuje Ifo, v septembri klesol na 87,7 bodu z augustových 88,9 bodu. „Vyhliadky na hospodárske oživenie sa nenaplnili,“ uviedol v stredu prezident mníchovského inštitútu Clemens Fuest. Nálada sa tento mesiac zhoršila vo všetkých sektoroch s výnimkou stavebníctva. Počet nových objednávok v priemysle opäť klesol a očakávania v sektore služieb boli výrazne pesimistickejšie.
Nemecká ekonomika čelí dlhému obdobiu recesie. V rokoch 2024 a 2023 jej výkon výrazne klesol a ani v tomto roku zatiaľ nie sú viditeľné signály nastupujúceho oživenia. V druhom štvrťroku v porovnaní s prvými tromi mesiacmi roka sa hrubý domáci produkt (HDP) krajiny znížil o 0,3 %.