Nemecká ekonomika sa v 3. štvrťroku 2025 tesne vyhla recesii: Rast nevykázala ani o percento

Nemecká ekonomika v 3. štvrťroku 2025 stagnovala po smerom nahor revidovanom medzikvartálnom poklese v predchádzajúcich troch mesiacoch. Tesne sa tak vyhla recesii. Ukázali to vo štvrtok predbežné údaje spolkového štatistického úradu Destatis. TASR o tom informuje na základe správ DPA a AFP.
Hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka, upravený o ceny, sezónne a kalendárne vplyvy, nezaznamenal v období júl – september 2025 žiadny štvrťročný rast, uviedol Destatis. Tento výsledok sa zhoduje s odhadmi analytikov.
Tvorba hrubého fixného kapitálu sa v 3. štvrťroku zvýšila, čo poskytlo určitú podporu ekonomike, ale to bolo kompenzované poklesom vývozu.
V medziročnom porovnaní sa HDP najväčšej európskej ekonomiky v 3. štvrťroku 2025 zvýšil o 0,3 %, čo bolo rovnaké tempo rastu ako v 2. štvrťroku.