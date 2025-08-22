Nemecká ekonomika sa prepadla viac, než sa čakalo: Ministerka žiada rýchle reformy na záchranu rastu

Potom, ako štatistici poukázali na výraznejší medzikvartálny pokles nemeckej ekonomiky, než sa pôvodne predpokladalo, nemecká ministerka hospodárstva Katherina Reicheová vyzvala na urýchlené reformy. Informovala o tom agentúra Reuters.

Štatistický úrad Destatis v piatok zverejnil spresnené údaje o vývoji ekonomiky za 2. kvartál a podľa nich najväčšia ekonomika Európskej únie klesla medzikvartálne o 0,3 %. Predbežný odhad v júli poukazoval na pokles o 0,1 %.

Výrazne sa znížili investície do strojov a zariadení, okrem toho vývoz klesol o 0,1 %, zatiaľ čo dovoz sa o 1,6 % zvýšil. Prudký pokles zaznamenalo stavebníctvo a aj výrobný sektor vykázal pokles. Ekonomiku nepodporila ani spotreba domácností. Tá sa síce zvýšila, avšak iba o 0,1 %.

„Údaje poukazujú na naliehavú potrebu konať,“ povedala Reicheová po zverejnení spresnených dát. Dodala, že na zvýšenie konkurencieschopnosti musí vláda pristúpiť „k odvážnym a ďalekosiahlym štrukturálnym reformám“. K nim patria flexibilný pracovný čas, nižšie ceny energií, zníženie nemzdových pracovných nákladov a redukcia byrokracie. Okrem toho uviedla, že v tejto situácii je potrebné skôr znížiť než zvýšiť daňové zaťaženie firiem.

