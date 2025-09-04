Nemecká ekonomika sa po dvoch rokoch poklesu ledva odrazí: Prognóza rastu iba 0,1 % podľa IfW

Nemecká ekonomika tento rok pravdepodobne vzrastie len veľmi mierne napriek lepšiemu sentimentu. Uviedol to vo štvrtok Inštitút pre svetovú ekonomiku (Institut für Weltwirtschaft, IfW) vo svojej najnovšej prognóze. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.

Hrubý domáci produkt (HDP) najväčšej európskej ekonomiky by sa mal podľa IfW po dvoch rokoch poklesu zvýšiť o 0,1 %.

Podnikateľské očakávania sa pritom zlepšili vďaka vyhliadkam na vyššie vládne výdavky, ale colná politika USA zostáva protivetrom, uviedol inštitút so sídlom v meste Kiel vo štvrtok.

Vláda v Berlíne je pripravená podporiť ekonomiku, čo by mohlo zvýšiť hospodársky rast v budúcom roku približne o 0,6 percentuálneho bodu a v roku 2027 o zhruba polovicu.

Podľa odhadu IfW sa HDP v roku 2026 zvýši o 1,3 % a v roku 2027 o 1,2 %.

S oživením hospodárskej aktivity sa predpokladá, že miera nezamestnanosti klesne do roku 2027 na 5,8 % zo 6,3 % v tomto roku, zatiaľ čo rozpočtový deficit sa zvýši z 2 % HDP v roku 2024 na 3,5 % HDP v roku 2027.

