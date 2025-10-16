Nemecká ekonomika sa odráža od dna: IMK predpovedá mierny rast na konci roka 2025

Nemecká ekonomika by mala v poslednom štvrťroku tohto roka vykázať mierny rast. Poukázal na to indikátor Inštitútu makroekonomickej politiky (IMK). Informovala o tom agentúra Reuters.
Indikátor IMK, ktorý vychádza z najnovších ekonomických dát, stanovil pravdepodobnosť recesie na 34,8 %. To znamená, že nemeckej ekonomike akútne riziko poklesu nehrozí.
Export Nemecka v auguste nečakane klesol, pod čo sa podpísal výrazný pokles vývozu do USA. Navyše, priemyselná produkcia vykázala najväčší pokles za viac než tri roky a priemyselné objednávky klesli v auguste štvrtý mesiac po sebe.
„V posledných týždňoch sme zaznamenali niekoľko nepriaznivých ekonomických správ, najmä v oblasti exportu. To má, samozrejme, svoj vplyv, našťastie však zahraničný obchod nie je všetko,“ povedal Sebastian Dullien, riaditeľ oddelenia výskumu v IMK. „Na druhej strane je jasné, že na rozdiel od predchádzajúceho obdobia sa nemecká ekonomika nemôže v budúcich mesiacoch spoliehať na to, že ju z krízy vytiahne export,“ dodal Dullien s tým, že nádej tentoraz ekonómovia vkladajú do domáceho dopytu.