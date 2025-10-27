Nemecká ekonomika prekvapila: Dôvera podnikateľov rastie, analytici očakávali slabší výsledok

Dôvera nemeckých podnikateľov v ekonomiku v októbri vzrástla, a to viac, ako analytici očakávali. Ukázali to v pondelok výsledky prieskumu inštitútu pre výskum hospodárstva (Ifo). TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.
Podľa prieskumu index podnikateľskej klímy v Nemecku vzrástol v októbri 2025 na 88,4 bodu z 87,7 bodu v septembri. To je viac ako 88, ktoré očakávali analytici.
Firmy v najväčšej európskej ekonomike boli v októbri menej spokojné so svojimi súčasnými obchodnými podmienkami, ale ich očakávania na nasledujúce mesiace sa zlepšili, odhalil prieskum Ifo.
Konkrétne, čiastkový index súčasných podmienok klesol v októbri na 85,3 zo septembrových 85,7 bodu, zatiaľ čo index očakávaní vzrástol na 91,6 z 89,7 bodu.
„Nemeckí podnikatelia sa ešte nevzdali nádeje na oživenie,“ povedal vedúci prieskumu Klaus Wohlrabe. „Očakávania rastú vo všetkých sektoroch – v priemysle, stavebníctve, službách. V priemyselných objednávkach sa objavuje záblesk nádeje, pričom sa zdá, že pokles objednávok sa zastavil,“ dodal.
Nemecko sa tento rok snaží znovu získať dynamiku, ale jeho ekonomika v 2. štvrťroku v porovnaní s 1. štvrťrokom klesla o 0,3 %, keďže dopyt v USA sa znížil po mesiacoch urýchlených nákupov pred zavedením nových ciel prezidenta Donalda Trumpa.
Vláda v Berlíne, ktorá v tomto roku očakáva rast ekonomiky iba o 0,2 %, predpovedá, že v budúcom roku hospodárstvo ožije a jeho rast sa zrýchli o 1,3 % a v roku 2027 o 1,4 % vďaka výdavkom štátu.