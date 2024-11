Nemecká Commerzbank zostáva nezávislým hráčom, vyhlásila šéfka banky

Budova s logom Commerzbank. Foto: pixabay.com/ulleo

Nemecká Commerzbank zostáva nezávislým hráčom. Vyhlásila to v pondelok šéfka banky Bettina Orloppová na podujatí Euro Finance Week. Jednu z najväčších bánk v Nemecku sa totiž snaží prevziať jej taliansky rival UniCredit. Informujú o tom na základe správy DPA. UniCredit začiatkom septembra získala 4,5 % akcií Commerzbank, ktoré predávala nemecká vláda. Tým jej podiel v nemeckej banke vzrástol na 9 %. Koncom septembra UniCredit s pomocou finančných derivátov ešte zvýšila svoj podiel v Commerzbank na 21 %.

A požiadala bankový dohľad o povolenie navýšiť ho až na 29,9 %. Stala by sa tak najväčším akcionárom Commerzbank, čo vyvolalo špekulácie o možnom prevzatí. Podľa nemenovaných zdrojov Nemecko sa teraz snaží zmariť toto prevzatie. UniCredit investovala totiž zhruba 40 miliárd eur do talianskych vládnych dlhopisov, a ak by sa preto dostala do problémov, Berlín by nakoniec mohol byť nútený zaplatiť účet za taliansky štátny dlh. Orloppová, ktorá prevzala vedenie druhej najväčšej nemeckej banky 1. októbra, označila v pondelok taliansku banku len za „strategického investora, nič viac a nič menej“.

Uviedla zároveň, že banka nie je nevyhnutne proti konsolidácii na európskom bankovom trhu. „Ak má niekto dobrý nápad, ako sa dá nemecký a európsky trh posunúť vpred, určite mu nebudeme odporovať a vypočujeme si ho,“ povedala na Euro Finance Week. Generálny riaditeľ UniCredit Andrea Orcel nedávno vyzval na fúziu oboch bánk. Poukázal pritom na fakt, že UniCredit už má pod kontrolou nemeckú HypoVereinsbank. A uviedol, že Commerzbank a HypoVereinsbank by sa ideálne dopĺňali.