Nelegálne cigarety, drogy či čachre s DPH: Podvodníci sa pokúsili obrať štát o desiatky miliónov eur!

Milióny kusov nelegálnych cigariet, tony tabaku, tisíce litrov nelegálneho alkoholu a minerálneho oleja, kilá omamných a psychotropných látok a k tomu milióny eur, ktoré by predstavovali únik na daniach. To všetko sa podarilo zadržať či zachrániť v prvom polroku tohto roka finančnej správe na Slovensku.
Finančná správa informuje, že jej kriminálny úrad a colné úrady počas prvého polroka tohto roka opäť potvrdili, že patria medzi kľúčových hráčov v boji proti ekonomickej trestnej činnosti. Príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) počas prvých šiestich mesiacov tohto roka zasiahli vo viacerých prípadoch závažnej daňovej a colnej trestnej činnosti. Tu sú ich výsledky:
• zaistených 87 miliónov kusov nelegálne vyrobených cigariet,
• 144 ton zaisteného tabaku,
• zaistených 219 litrov alkoholu bez kontrolnej známky,
• zaistených 2 287 litrov minerálneho oleja.
Celková škoda v týchto odhalených prípadoch podľa daniarov predstavuje na spotrebnej dani viac ako 35 miliónov eur.
- Doslova plávajúci palác: Americká vláda predáva túto 300-miliónovú jachtu zabavenú ruskému miliardárovi! (foto)
- Novinka na diaľnici pri Bratislave prináša ovocie: Z hlavného mesta zmizli tisícky kamiónov! (foto)
- Slováci sa nechcú vzdať spaľovacích motorov: Pozrite sa na tie biedne čísla predaja elektroáut!
Svojou operatívnou pátracou činnosťou zložky finančnej správy taktiež zaznamenali tieto výsledky:
• zabránili vyplateniu neoprávnene žiadaných nadmerných odpočtov DPH vo výške takmer 15 miliónov eur,
• odhalili fiktívne obchody za účelom skrátenia dane s predbežne vyčíslenou škodou na DPH vo výške 1 470 000 eur,
• odhalili 17,5 kg omamných a psychotropných látok a 6 kg falošných liekov v poštových zásielkach prepravných spoločností.
Darí sa štátu bojovať s daňovými únikmi?
Svoje výsledky odprezentovali aj colníci z colných úradov, ktorí počas prvých šiestich mesiacov tohto roka zaistili:
• takmer 518-tisíc kusov nelegálnych cigariet,
• 5,3 tony tabaku,
• takmer 3000 litrov alkoholu bez dokladov,
• vyše 19-tisíc kusov falošného tovaru,
Vzniknutá škoda pre štát, ktorej sa im podarilo zabrániť, predstavuje 1,5 milióna eur.
Okrem toho colníci zaistili aj niekoľko kusov nelegálnych strelných zbraní, drogy a psychotropné látky (marihuana, kokaín, pervitín), nelegálne lieky a výživové doplnky (pre ľudí aj pre zvieratá), neautorizované prípravky na ochranu rastlín a tiež tovary podliehajúce dohovoru CITES – teda exempláre chránených živočíchov a rastlín. „Množstvo týchto záchytov zrealizovala finančná správa aj vďaka kynológom a ich štvornohým pomocníkom. Služobné psy sa trénujú najmä na vyhľadávanie tabaku, drog, zbraní, hotovosti a CITES,“ dodávajú daniari.
Osobitnou kapitolou je podľa finančnej správy dohľad nad dodržiavaním zákona o ERP (elektronická registračná pokladnica), v rámci ktorého udelili príslušníci finančnej správy pokuty za státisíce eur.
„Naše výsledky sú dôkazom, že intenzívne a systematické kontroly majú konkrétny dopad na ochranu štátnych financií a bezpečnosť občanov. Pokračujeme v efektívnom odhaľovaní daňových únikov, nelegálnej výroby tabakových výrobkov a ďalších závažných ekonomických trestných činov,“ povedal prezident finančnej správy Jozef Kiss.