Nečakaný pokles pracovných miest v súkromnom sektore USA: Trh práce sa výrazne ochladil

Zamestnanosť v súkromnom sektore v USA sa minulý mesiac nečakane znížila. To je ďalším signálom, že trh práce v USA sa výrazne ochladil. TASR o tom informuje na základe správy Yahoo Finance.
Počet pracovných miest v súkromnom sektore v USA v septembri klesol o 32.000, ukázala správa spoločnosti ADP. Ekonómovia počítali s nárastom o 51.000.
ADP takisto výrazne revidovala údaje za predchádzajúci mesiac. V auguste namiesto zvýšenia o 54.000 zaniklo 3000 pracovných miest.
„Napriek silnému rastu ekonomiky, ktorý sme zaznamenali v 2. kvartáli, tohtomesačné údaje ďalej potvrdzujú to, čo sme už predtým videli na trhu práce, že americkí zamestnávatelia sú pri prijímaní nových zamestnancov opatrní,“ uviedla hlavná ekonómka ADP Nela Richardsonová.
Keďže zverejnenie oficiálnej správy o septembrovom vývoji na trhu práce v USA sa zrejme posunie pre tzv. shutdown, teda obmedzenie činnosti federálnych úradov, ekonómovia a analytici sa viac zameriavajú na údaje o zamestnanosti v súkromnom sektore. Správa o septembrovom vývoji pracovných miest mimo poľnohospodárstva a miere nezamestnanosti mala byť pôvodne zverejnená v piatok (3. 10.).