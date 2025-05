Nečakaný krok legendárneho investora: Warren Buffett sa chystá do dôchodku!

Aktualizované Americký investor Warren Buffett. Foto: SITA/AP

Investor a filantrop Warren Buffett dnes na stretnutí s akcionármi svojej spoločnosti Berkshire Hathaway nečakane oznámil, že na konci roka odíde do dôchodku.

Predstavenstvu spoločnosti 94-ročný miliardár odporučí, aby ho na pozícii generálneho riaditeľa vystriedal Greg Abel, ktorého si už skôr vybral za svojho nástupcu. Informovala o tom agentúra AP.

Už vo februári tohto roka legendárny investor oznámil, že tohtoročné májové stretnutie akcionárov, na ktoré sa zvyčajne schádzajú desaťtisíce ľudí, bude kratšie. To podľa agentúry AP mohlo byť dané práve jeho vekom. Muž, ktorý na čele firmy stojí 60 rokov, poslednú dobu používa pri chôdzi palicu.

Buffett dnes tiež akcionárom povedal, že obchodná politika amerického prezidenta Donalda Trumpa zvýšila riziko globálnej nestability tým, že nahnevala zvyšok sveta. „Mali by sme sa snažiť obchodovať so zvyškom sveta. Mali by sme robiť to, čo vieme najlepšie, a oni by mali robiť to, čo vedia najlepšie,“ povedal.

Buffett je občas prezývaný „veštec z Omahy“, keďže dokáže dobre vyhodnocovať dostupné informácie i náznaky o budúcom výkone firiem a ekonomike.

Vlani v lete Berkshire Hathaway znížila podiel v spoločnosti Apple na polovicu. Agentúra Reuters to interpretovala tak, že sa Buffett mohol obávať o vývoj americkej ekonomiky alebo príliš vysokého ocenenia akcií. Akcie Applu potom začali prudko klesať tento rok v apríli po oznámení rozsiahlych ciel Trumpovou administratívou.

V minulom roku Buffettova spoločnosť zvýšila prevádzkový zisk o 27 percent na 47,44 miliardy dolárov. Zisk bol tretí rok po sebe rekordný.

Berkshire Hathaway, pôvodne textilku v Nebraske, Buffett ovládol v roku 1965. Postupne jej aktivity rozširoval do ďalších segmentov. Dnes má investičný konglomerát podiely v približne 90 podnikoch najrôznejších odborov.

Vlastní významné podiely v mnohých známych firmách, napríklad v najväčšom svetovom výrobcovi nealkoholického nápoja Coca-Cola, ktorý Buffett miluje.