Nealkoholické nápoje s pridaným cukrom podliehajú novej dani

Foto: pexels.com/Breakingpic

Nealkoholické nápoje s pridaným cukrom alebo sladidlami, či už ide o bežné balené nápoje, sirupy alebo energetické nápoje, podliehajú od tohto roka novej spotrebnej dani. Vyplýva to zo zákona o dani zo sladených nealkoholických nápojov, ktorý je účinný od stredy. Novú daň budú platiť podnikateľské subjekty, ktoré uskutočňujú prvé dodanie nápoja v tuzemsku. Vyberať ju budú v cene nápoja. Pre balený nápoj pripravený na konzumáciu, ktorý obsahuje pridaný cukor alebo sladidlo, je sadzba dane 0,15 eura na liter.

Energetické nápoje s vysokým obsahom kofeínu podliehajú vyššej sadzbe 0,30 eura/liter. V prípade balenej koncentrovanej látky, ktorá si vyžaduje ďalšiu prípravu pridaním vody, mlieka, ľadu alebo oxidu uhličitého, je sadzba 1,05 eura/liter alebo 4,30 eura/kilogram, podľa toho, v akej mernej jednotke sa nápoj dodáva. Zo zdanenia sa vypustili sladené mliečne nápoje, jogurtové nápoje a nápoje na rastlinnej báze. Tiež koncentrované balené látky, ktoré majú charakter liečiva a ktoré sa predávajú napríklad v lekárňach, ako aj výživové doplnky, napríklad voľnopredajné šumivé vitamínové tablety či proteínové nápoje.

Naopak, zdanenie sa dodatočne rozšírilo na sladené nealkoholické nápoje, ak obsahujú kávu, čaj alebo ich náhradu, a to aj v prípade, ak obsahujú mlieko alebo iné rastlinné alternatívy. Ide napríklad o balenú ľadovú kávu, kávový nápoj s obsahom rastlinnej náhrady mlieka, cereálny kávovinový nápoj či balený čaj s mliekom. Týka sa to aj ich koncentrovanej podoby, napríklad prášku a kapsuly. Daň zo sladených nealkoholických nápojov predstavuje podľa ministerstva financií štandardný fiškálny nástroj zavedený aj v rámci iných členských štátov Európskej únie a mnohých ďalších krajín sveta, ktorým je možné regulovať spotrebu negatívnych externalít. Zdanenie sladených nealkoholických nápojov odporúča aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).