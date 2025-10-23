NBS varuje pred Unika Profit: Bez povolenia a ochrany klientov, pozor na investovanie!

Spoločnosti Unika Profit nebolo udelené žiadne povolenie od Národnej banky Slovenska (NBS) a nie je zapísaná v žiadnom registri vedenom NBS. Upozornila na to vo štvrtok centrálna banka.

Unika Profit ponúka svoje služby prostredníctvom internetovej stránky skolaobchodovania.sk a svoje aktivity tiež prezentuje na sociálnych sieťach pod hlavičkou „Škola obchodovania“. „Unika Profit nemá oprávnenie napríklad na poskytovanie investičných služieb alebo finančného sprostredkovania, či finančného poradenstva,“ zdôraznila NBS.

Centrálna banka v tejto súvislosti upozornila, že má limitované právomoci pri výkone dohľadu nad subjektmi, ktoré nemajú udelené povolenie. Ich klienti tak majú podstatne nižšiu ochranu zabezpečenú výkonom dohľadu ako v prípade subjektov, ktorým bolo udelené príslušné povolenie.

„NBS dlhodobo upozorňuje klientov na finančnom trhu, aby si v prípade záujmu o investovanie na finančných trhoch dôkladne zvážili, s ktorým subjektom vstúpia do zmluvného vzťahu a oprávnenie jednotlivých subjektov si preverovali na internetovej stránke NBS subjekty.nbs.sk,“ uviedla banka. Odporúča tiež dôkladne zvážiť všetky riziká, ktoré súvisia s danou investíciou, vrátane vlastných finančných možností, investičných preferencií a schopnosti zvládať prípadné straty.

Dohľad nad finančným trhom je zo zákona neverejný a NBS preto nezverejňuje prípadné výsledky z vykonaného dohľadu. „Vo všeobecnosti však chceme verejnosť ubezpečiť, že NBS vždy vykonáva potrebné kroky a poskytuje súčinnosť aj iným inštitúciám a úradom,“ doplnila centrálna banka.

