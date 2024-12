NBS od pondelka preberá dohľad nad trhom s kryptoaktívami na Slovensku: Čo to znamená pre investorov?

Foto: pexels.com/RDNE Stock project

Od pondelka 30. decembra 2024 sa začína naplno implementovať nová európska legislatíva týkajúca sa regulácie kryptoaktív. V rámci nej preberá dohľad nad trhom s kryptoaktívami na Slovensku Národná banka Slovenska.

Trh s kryptoaktívami bude od pondelka 30. decembra pod drobnohľadom centrálnej banky. Národná banka Slovenska totiž oficiálne preberá novú úlohu v súlade s európskym nariadením MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation) a stáva sa orgánom dohľadu nad poskytovateľmi služieb kryptoaktív. Bude tak udeľovať licencie subjektom na trhu, čím sa má posilniť transparentnosť a ochranu spotrebiteľov.

Čo to znamená pre spotrebiteľov?

Investori do kryptomien by výraznejšie dopady tejto zmeny pocítiť nemali, keďže je zameraná prioritne na poskytovateľov služieb v oblasti kryptoaktív. Spotrebitelia môžu podľa centrálnej banky naďalej nakupovať, predávať a používať kryptoaktíva tak, ako doteraz, pretože sa regulácia netýka samotných kryptoaktív.

„Odporúčame však investovať iba do toho, čomu rozumiete a mať na pamäti zásadu, že do rizikových investícií by ste mali vložiť len peniaze, ktoré si môžete dovoliť stratiť,“ upozorňuje Národná banka Slovenska a odkazuje aj na užitočné informácie uverejnené na jej webovej stránke v sekciách Kryptoškola a Investovanie, riziká, podvody.

Cetrálna banka zároveň investorov upozorňuje, aby si počas prechodného obdobia overili, či poskytovatelia služieb majú licenciu NBS, ktorá bude počas roka pridávaná do jej registra. „Priestor na podvody sa zúži, ale nezmiznú úplne,“ dodáva centrálna banka.

Potrvá však niekoľko mesiacov, kým podnikatelia v oblasti kryptoaktív získajú licenciu NBS. Dovtedy budú nedohliadanými subjektmi tak, ako doteraz. „V registri na webe NBS budú v priebehu roka postupne pribúdať subjekty s povolením NBS na poskytovanie služieb kryptoaktív. Odporúčame prednostne využívať služby týchto subjektov,“ uvádza centrálna banka. Register nájdete na tomto odkaze.

Nové pravidlá tiež znamenajú, že podnikatelia v oblasti kryptoaktív z krajín mimo Európskej únie nebudú môcť aktívne oslovovať klientov z Európskej únie. Klienti z únie však ich služby používať môžu. „Buďte opatrní pri výbere podnikateľov, na tých so sídlom mimo Európskej únie sa nevzťahuje európska regulácia,“ upozorňuje centrálna banka.

Čo to znamená pre podnikateľov?

Ako už bolo uvedené vyššie, podnikatelia v oblasti kryptoaktív od 30. decembra 2024 potrebujú licenciu od Národnej banky Slovenska na poskytovanie regulovaných služieb. Tými sú úschova a správa kryptoaktív, prevádzka obchodných platforiem, výmena kryptoaktív za fiat meny alebo iné kryptoaktíva či poradenstvo a riadenie portfólia. Licencia má podľa centrálnej banky prinášať výhody vo forme jednotných pravidiel v celej Európskej únii a vyššiu dôveryhodnosť v očiach zákazníkov.

Získanie licencie nebude pritom pre podnikateľov jednoduchý proces. Budú musieť centrálnej banke preukázať, že majú odbornosť na poskytovanie služieb kryptoaktív, dostatok kapitálu z dôveryhodných a preukázateľných zdrojov, nastavený vysoký štandard správy a riadenia spoločnosti. A to vrátane interných predpisov v oblasti vnútornej kontroly, prevencie prania špinavých peňazí a bezpečnosti informačných systémov.