Návrat k rovnej dani či rušenie drahých úradov: Liberáli zverejnili vlastné konsolidačné návrhy!

Súčasná vláda celé ozdravovanie verejných financií preniesla na bežných ľudí a jej nominanti si žijú nad pomery. Pri konsolidácii by pritom mala šetriť hlavne na sebe a zároveň podporovať, nie dusiť ekonomiku. Vyhlásili to v pondelok predstavitelia opozičnej SaS s tým, že v Národnej rade (NR) SR navrhujú viaceré vhodné opatrenia, ktoré by mohla podporiť aj vládna koalícia.
Jedným z nich je zákonom limitovať maximálnu cenu na nákup služobných áut pre vrcholných predstaviteľov štátu. „Prezident, maximálna suma limuzíny, ktorú by si mohol kúpiť, je 90.000 eur. Predseda vlády maximálne 60.000 eur, členovia vlády, vrátane podpredsedov 48.000 eur a pre ďalšie funkcie môj návrh prináša od 22.000 do 40.000 eur podľa postavenia jednotlivých štátnych úradníkov,“ priblížil podpredseda liberálov a poslanec NR SR Marián Viskupič s tým, že ekologické vozidlá by mali limity vyššie o 30 %.
Ďalším návrhom SaS na šetrenie je zrušenie okresných úradov tretieho typu. Tých je 23, majú len obmedzené právomoci a ukázali sa ako neefektívne a finančne náročné, upozornil poslanec liberálov Ondrej Dostál.
„Takto by sa ušetrili prevádzkové aj mzdové náklady a občania by pritom neprišli o základné služby – tie by naďalej poskytovali vysunuté pracoviská plnohodnotných okresných úradov. Ide o jednoduchý krok, ktorý môže priniesť reálne úspory vo výške 10 miliónov eur ročne bez dopadu na dostupnosť služieb,“ priblížil.
Mala by sa na Slovensku opäť zaviesť rovná daň z príjmov?
Slovenskej ekonomike by podľa Viskupiča pomohlo aj úplné zrušenie transakčnej dane a opätovné zavedenie rovnej 19 % dane z príjmu, čo SaS rovnako navrhuje. „Toto je tiež konsolidačné opatrenie, pretože to jednoducho umožní našej ekonomike, aby mala vyššiu aktivitu, aby sme boli konkurencieschopnejší, aby fungovala ekonomika. Bez toho nebude žiadna konsolidácia,“ podčiarkol opozičný poslanec.