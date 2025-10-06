Krajina vychádzajúceho slnka zažije zrejme niečo doteraz nevídané. Na premiérsky post si totiž má prvýkrát v histórii zasadnúť žena. Bývalá ministerka, televízna moderátorka ale tiež bubeníčka v heavy metalovej kapele je pritom nositeľkou odkazu zosnulého bývalého japonského premiéra Šinzóa Abeho a jeho Abenomiky. Trhy to povzbudilo natoľko, že japonský akciový index v pondelok vystrelil nahor o 5 percent.
Cesta 64-ročnej Takaičiovej k premiérskemu kreslu sa otvorila v sobotu, keď bola v druhom kole hlasovania vládnucej Liberálnodemokratickej strany (LDP) zvolená za novú predsedníčku. Vo funkcii nahradí Šigerua Išibu, ktorý 7. septembra po necelom roku odstúpil pre neúspech LDP v parlamentných voľbách. Takaičiová sa pravdepodobne stane premiérkou a v tom prípade bude prvou ženou v premiérskej funkcii v histórii Japonska.
Takaičiová zvíťazila v sobotňajšom hlasovaní proti súčasnému ministrovi poľnohospodárstva Šindžiróvi Koizumim, ktorý pravidelne viedol v prieskumoch verejnej mienky k voľbe nového šéfa LDP.
Víťazka vnútrostraníckeho hlasovania LDP sa s veľkou pravdepodobnosťou stane premiérkou Japonska, keďže ako objasňuje agentúra AP, táto strana je stále jednoznačne najsilnejšou v dolnej komore parlamentu, ktorá určuje predsedu vlády, a opozičné skupiny sú výrazne rozdrobené.
Voľba nového predsedu vlády – piateho za posledných päť rokov – by sa podľa japonských médií mohla uskutočniť už tento týždeň.
Šesťdesiatštyriročná konzervatívna politička je teraz vystavená množstvu zložitých otázok vrátane starnúcej populácie, geopolitických otrasov, oslabenej ekonomiky a rastúcich obáv z migrácie. Najprv však bude musieť zabezpečiť, aby si LDP, ktorá vládne takmer nepretržite od roku 1955, opäť získala voličov.
Každopádne, trhy prijali túto správu s obrovským optimizmom. V pondelkovom obchodovaní sa to pretavilo do nevídaného nárastu japonského akciového indexu až o necelých 5 percent. Považuje sa totiž za fiškálne najexpanzívnejšiu političku z možných kanditátov. Ako pripomína web tradingeconomics.com, rast zaznamenali najmä technologické akcie, s výraznými ziskami spoločností Advantest (14 %), Disco Corp (5,9 %), Tokyo Electron (7,3 %), SoftBank Group (4,1 %) a Lasertec (7,2 %).
Po svojom víťazstve Takaičiová zdôraznila potrebu úzkej koordinácie medzi vládou a centrálnou bankou s cieľom podporiť infláciu riadenú dopytom, ktorú podporia vyššie mzdy a zisky spoločností. Sama pritom v poslednej volebnej kampani vyslovila želanie, že by sa chcela stať „Železnou lady“ s odkazom na bývalú britskú premiérku Margaret Thatcherovú.
Či sa ich ekonomické politiky ale prelínajú, to je otázka. Ako pripomína web bbc.com, Takaičiová je presvedčená konzervatívka, dlhodobo odmetajúca napríklad aj možnosť, aby si ženy po svadbe nechávali rodné priezvisko, či svadby osôb rovnakého pohlavia. V ekonomickej oblasti sa považuje za pokračovateľku tzv. Abenomiky zosnulého japonského expremiéra Šinza Abeho. Sľúbila oživiť jeho ekonomickú víziu o vysokých verejných výdavkoch a lacných pôžičkách.
Abenomika bola v podstate keynesiánska politika „na steroidoch“ – snažila sa ekonomiku povzbudiť masívnou štátnou stimuláciou a lacnými peniazmi. Verila, že problémom je nedostatok dopytu, ktorý treba umelo vytvoriť.
Na druhej strane, Thatcherizmus bol čistou neoliberálnou politikou zameranou na ponukovú stranu ekonomiky. Veril, že problémom sú prekážky na strane firiem a trhu (vysoké dane, silné odbory, štátne monopoly). Riešením malo byť „uvoľnenie rúk“ súkromnému sektoru cez dereguláciu, privatizáciu a zníženie vplyvu štátu.