Nálada amerických spotrebiteľov v auguste prudko klesla, inflácia rastie rýchlejšie než sa čakalo

Nálada amerických spotrebiteľov v auguste klesla, pričom pokles bol výraznejší, než naznačoval predbežný odhad. Spresnené údaje Michiganskej univerzity zverejnil portál RTTNews.
Podľa údajov Michiganskej univerzity dosiahol index spotrebiteľskej dôvery v USA v auguste po revízii 58,2 bodu. Predbežný odhad udával 58,6 bodu.
Výsledky sú tak horšie, než očakávali analytici, ktorí počítali so zotrvaním indexu na úrovni uvedenej v predbežnom odhade. Aj v takom prípade by však nálada spotrebiteľov znamenala pokles, keďže v júli dosiahol index 61,7 bodu.
„Nálada je momentálne zhruba o desatinu lepšia, než vykazoval index v apríli a máji, na druhej strane je stále minimálne 10 % pod úrovňou spred šiestich aj 12 mesiacov,“ povedala šéfka oddelenia spotrebiteľských prieskumov Joanne Hsuová.
Výrazne klesla nálada spotrebiteľov v súvislosti s hodnotením aktuálnej ekonomickej situácie. Príslušný čiastkový index klesol z júlovej hodnoty 68 bodov na 61,7 bodu. Pokles zaznamenal aj čiastkový index spotrebiteľských očakávaní, aj keď miernejší. Dosiahol 55,9 bodu, zatiaľ čo v júli predstavoval 57,7 bodu.
Jednoročné inflačné očakávania sa v auguste zvýšili na 4,8 % z júlovej úrovne 4,5 %, pričom vzrástli naprieč viacerými demografickými skupinami. Predbežný odhad poukazoval na ich rast na 4,9 %.
Rast zaznamenali aj päťročné inflačné očakávania, avšak rovnako miernejší, než ukazoval predbežný odhad. Dosiahli 3,5 % oproti júlovej hodnote 3,4 %. Podľa predbežného odhadu sa päťročné inflačné očakávania zvýšili v auguste na 3,9 %.