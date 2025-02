Najväčšia banka eurozóny BNP Paribas zvýšila vo 4. kvartáli zisk o vyše 15 %

Foto: unsplash.com/Mika Baumeister

Francúzska banka BNP Paribas oznámila za 4. kvartál rast zisku o vyše 15 % a výrazne prekonala očakávania trhov, k čomu do veľkej miery prispela oblasť investičného bankovníctva. Tržby sa zvýšili o viac než desatinu a aj v tomto ukazovateli banka vykázala lepšie výsledky, než sa čakalo.

Najväčšia banka eurozóny z pohľadu aktív uviedla, že jej čistý zisk dosiahol vo 4. kvartáli 2,32 miliardy eur. V medziročnom porovnaní to znamená rast o 15,7 %. Banka tak prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali so ziskom na úrovni 2,24 miliardy eur.Prevádzkový zisk vzrástol na viac než dvojnásobok. Zatiaľ čo vo 4. kvartáli 2023 predstavoval 1,5 miliardy eur, v poslednom štvrťroku minulého roka to bolo 3,33 miliardy eur.

Tržby banky sa zvýšili o 10,8 % na 12,14 miliardy eur. Aj pri tržbách BNP Paribas prekonala očakávania, keďže analytici počítali s tým, že dosiahnu 11,6 miliardy eur.Výsledky banky do veľkej miery podporilo investičné bankovníctvo. Tržby tejto divízie vzrástli vo 4. kvartáli medziročne o 20 %.