Najväčšia americká banka žaluje svojich vlastných klientov: Dôvod vás zrejme prekvapí!

Osoba prechádza vchodom do centrály JPMorgan Chase na Madison Avenue v New Yorku v pondelok, 1. mája 2023. Foto: SITA/AP

Americký bankový gigant JPMorgan žaluje svojich vlastných klientov. Dôvodom sú virálne videá na sociálnej sieti TikTok, ktoré banku toto leto stáli tisíce dolárov. Na základe nich sa totiž mnohí rozhodli využiť chybu v bezpečnostnom systéme banky.

Nie je to tak dávno, čo sa na sociálnej sieti TikTok objavili videá upozorňujúce na chybu v systéme banky. Tá umožňovala vybrať aj obrovské sumy peňazí z nekrytých šekov ešte predtým, ako ich neplatnosť banka identifikovala a zablokovala.

Fungovalo to veľmi jednoducho. Stačilo vypísať šek na želanú sumu peňazí, vložiť ho na účet a rýchlo peniaze z účtu vybrať. Bolo potrebné to stihnúť dovtedy, kým systém banky nekrytý šek neidentifikoval a všetky transakcie s týmito prostriedkami nezablokoval. Banky pritom štandardne umožňujú do preplatenia šeku vybrať z jeho hodnoty iba zlomok, v tomto prípade však systém umožňoval minimálne niekoľko dní výbery takpovediac neobmedzene.

Zachytili ste niekedy podobný návod na „rýchly zárobok“ na niektorej zo sociálnych sietí? Áno Nie Odoslať odpoveď

Samotnej banke, ktorá je najväčším finančným domom v celých Spojených štátoch, pritom trvalo niekoľko dní, kým sa s touto chybou v systéme dokázala popasovať. Za ten čas si zopár podvodníkov stihlo prísť na slušné peniaze.

JPMorgan sa teraz rozhodla konať a zažalovala svojich klientov, ktorí dieru v systéme využili na svoje obohatenie. V pondelok podľa webu cnbc.com podala žaloby najmenej na tri federálne súdy. Zamerala sa na niektorých ľudí, ktorí si vďaka tejto chybe vybrali najvyššie sumy.

Prípady aj za stovky tisíc dolárov

Prípad z Houstonu sa týka napríklad muža, ktorý banke dlhuje vyše 290-tisíc dolárov po tom, čo neidentifikovaný komplic vložil do bankomatu nekrytý šek na 335-tisíc dolárov. Následne začal žalovaný túto sumu vyberať.

Ďalšie žaloby podané v pondelok sú na súdoch v Miami a Kalifornii. V týchto prípadoch si podľa JPMorgan klienti neoprávnene z bankomatov odniesli od 80-tisíc do 141-tisíc amerických dolárov. Spoločnosť sa pritom údajne okrem vrátenia finančných prostriedkov domáha aj úrokov, poplatkov za prečerpanie, preplatenie súdnych a právnych poplatkov a v niektorých prípadoch aj odškodnenia.

Väčšina prípadov, ktoré banka preveruje, sa však údajne týka oveľa menších súm. Faktom tak je, že škody, ktoré tento TikTok trik banke spôsobil, môžu byť výrazne vyššie. JPMorgan totiž vyšetruje tisíce možných súvisiacich prípadov, rozsah prípadných strát však doteraz nezverejnila.