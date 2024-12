Najprv Kanada, teraz Panama: Trump sa vyhráža krajine prevzatím správy dôležitého prieplavu, varuje pred Čínou!

Zobraziť galériu (13) Novozvolený prezident Donald Trump hovorí počas tlačovej konferencie v Mar-a-Lago v pondelok 16. decembra 2024 v Palm Beach na Floride. Foto: SITA/AP

Novozvolený americký prezident Donald Trump prešiel od vyhrážok zavedenia ciel adresovanými snáď na všetky strany aj k vyhrážkam prevzatia územia suverénnych štátov. Len nedávno na svojej sociálnej sieti podporil myšlienku, aby sa Kanada stala novým štátom USA, teraz sa stredoamerickej Paname vyhráža prevzatím správy nad dôležitým prieplavom.

Zvolený americký prezident Donald Trump v sobotu obvinil Panamu, že vyberá nadmerné poplatky za využívanie Panamského prieplavu a pohrozil, že ak táto stredoamerická krajina nebude vodnú cestu spravovať prijateľným spôsobom, mohol by požadovať odovzdanie správy nad prieplavením Spojeným štátom. Informovala o tom agentúra Reuters. Podľa nej ide o mimoriadne vzácny prípad, keď americký vrcholný politik varuje, že by mohol na suverénnu krajinu tlačiť, aby odovzdala časť svojho územia.

Trump na svojej sociálnej sieti v sobotu večer tiež zdôraznil, že by prieplav nenechal spadnúť do „zlých rúk“ a varoval pred potenciálnym čínskym vplyvom na prieplav. Ten by podľa neho nemala spravovať Čína.

Trumpovo varovanie zvýrazňuje očakávaný posun americkej diplomacie pod novým prezidentstvom. Trump sa ani v minulosti neostýchal pohroziť aj spojencom a používať agresívnu rétoriku voči náprotivkom, poznamenala Reuters.

USA kontrolu nad kanálom odovzdali v roku 1999

Spojené štáty Panamský prieplav z veľkej časti postavili a desiatky rokov okolité územia spravovali. Americká vláda plne odovzdala kontrolu nad kanálom Panama v roku 1999 po období spoločnej správy.

„Poplatky, ktoré vyberá Panama, sú smiešne, zvlášť pri vedomí mimoriadnej štedrosti, ktorú Spojené štáty Paname prejavujú,“ napísal Trump vo svojom príspevku. Zdôraznil, že prieplav nebol odovzdaný Paname preto, aby z neho mala prospech, ale ako symbol spolupráce.

Zobraziť galériu (13) Tradičné ruské drevené bábiky s názvom Matrioška zobrazujúce čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga, novozvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa a ruského prezidenta Vladimira Putina sú vystavené na predaj v obchode so suvenírmi v ruskom Petrohrade vo štvrtok 21. novembra 2024. Foto: SITA/AP

„Ak princípy, morálne i právne, tohto veľkorysého gesta dávania, nebudú dodržiavané, budeme požadovať, aby nám bol Panamský prieplav vrátený. A to úplne a bez debaty,“ varoval Trump.

Zvolený americký prezident si tak kráti čas do svojho opätovného nástupu do úradu vysielaním hrozieb na všetky strany. Špeciálne si pritom obľúbil najmä susednú Kanadu, keď podporil myšlienku, že by sa mohla stať súčasťou Spojených štátov. Vyjadrenie prišlo po tom, ako Trump v posledných dňoch začal kanadského premiéra Justina Trudeaua verejne označovať za „guvernéra“, zatiaľ čo Ottawa čelí aj jeho vyhrážke ohľadom spoplatnenia vývozu z Kanady.

Svoje už uštedril aj partnerom v Európe, keď im odkázal, že ak nebudú kupovať viac amerického plynu a ropy, môžu očakávať zavedenie ciel.