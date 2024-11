Najlepšie zarábajúci Slováci si od januára poriadne priplatia: Štátu budú každý mesiac posielať aj o tisícky eur viac! (príklady)

PRÍKLADY Foto: pexels.com/Jakub Zerdzicki

Súčasťou vládneho konsolidačného balíčka bola aj celkom nenápadná zmena, a to zvýšenie hornej hranice maximálneho vymeriavacieho základu na platenie odvodov. Pre najlepšie zarábajúcich Slovákov to však zo dňa na deň bude znamenať výrazné zvýšenie odvodov. V niektorých prípadoch aj o tisícky eur mesačne!

Zvýšenie hornej hranice maximálneho mesačného vymeriavacieho základu na platenie odvodov na sociálne poistenie bolo schválené v rámci konsolidačného balíčka cez novelu zákona o sociálnom poistení. Od 1. januára 2025 sa ňou mení maximálna výška vymeriavacieho základu z doterajšieho 7-násobku na 11-násobok jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu. Ako pripomína Sociálna poisťovňa, maximálny mesačný vymeriavací základ, ktorý je v súčasnosti 9128 eur, sa tak od budúceho roka zvýši na 15 730 eur.

Hoci pre niekoho môžu tieto čísla a formulácie zmien znieť abstraktne, v konečnom dôsledku to znamená, že najlepšie zarábajúci Slováci, aj ich zamestnávatelia, budú posielať do Sociálnej poisťovne ďaleko vyššie sumy ako v súčasnosti. Platí to pritom tak pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ako aj zamestnancov, zamestnávateľov aj dobrovoľne poistené osoby.

Sociálna poisťovňa pripravila aj stručné porovnanie, čo tieto zmeny budú znamenať v praxi. Pozrite sa teda, o koľko viac budú platiť na odvodoch najlepšie zarábajúci živnostníci či zamestnanci.

1. Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO)

SZČO platiaca povinné poistné na sociálne poistenie z maximálneho mesačného vymeriavacieho základu:

– platného do 31. decembra 2024 (9 128 eur) má mesačné poistné na sociálne poistenie vo výške 3 025,93 eura,

– platného od 1. januára 2025 (15 730 eur) bude mať mesačné poistné na sociálne poistenie vo výške 5 214,49 eura.

Oproti predchádzajúcemu roku SZČO zaplatí mesačné odvody na sociálne poistenie vyššie o 2 188,56 eura.

V súčasnosti (k 31. októbru 2024) odvádza poistné z maximálneho vymeriavacieho základu (zo sumy 9 128 eur) 101 SZČO.

2. Zamestnanci

Zamestnanec platiaci poistné na sociálne poistenie z maximálneho mesačného vymeriavacieho základu:

– platného do 31. decembra 2024 (9 128 eur) má mesačné poistné na sociálne poistenie vo výške 858,03 eura,

– platného od 1. januára 2025 (15 730 eur) bude mať mesačné poistné na sociálne poistenie vo výške 1 478,62 eura.

Oproti predchádzajúcemu roku zamestnanec zaplatí maximálne mesačné odvody vyššie o 620,59 eura.

V súčasnosti (k 31. októbru 2024) odvádza poistné z maximálneho vymeriavacieho základu (zo sumy 9 128 eur) 6 620 zamestnancov a 12 dohodárov.

3. Zamestnávatelia

Vymeriavací základ zamestnávateľa je vymeriavací základ jeho zamestnanca. Zamestnávateľ platiaci poistné na sociálne poistenie za zamestnanca z maximálneho mesačného vymeriavacieho základu:

– platného do 31. decembra 2024 (9 128 eur) má mesačné poistné na sociálne poistenie vo výške 2 227,23 eura,

– platného do od 1. januára 2025 (15 730 eur) bude mať mesačné poistné na sociálne poistenie vo výške 3 838,11 eura.

Oproti predchádzajúcemu roku zamestnávateľ zaplatí maximálne mesačné odvody vyššie o 1 610,88 eur. Vymeriavací základ zamestnávateľa na platenie poistného na úrazové poistenie nie je obmedzený maximálnou výškou.

4. Dobrovoľne poistené osoby (DPO)

DPO si sama určuje vymeriavací základ, z ktorého platí poistné na dobrovoľné poistenie, pričom tento nesmie byť nižší ako minimálny vymeriavací základ a ani vyšší ako maximálny vymeriavací základ platný v danom roku. DPO platiaca poistné na sociálne poistenie z maximálneho vymeriavacieho základu:

– platného do 31. decembra 2024 (9 128 eur) má mesačné poistné na sociálne poistenie vo výške 3 208,49 eura,

– platného od 1. januára 2025 (15 730 eur) bude mať mesačné poistné na sociálne poistenie vo výške 5 529,09 eura.

Oproti predchádzajúcemu roku DPO zaplatí maximálne mesačné odvody na sociálne poistenie vyššie o 2 320,60 eura.

V súčasnosti (k 31. októbru 2024) odvádzajú poistné z maximálneho vymeriavacieho základu (zo sumy 9 128 eur) tri dobrovoľne poistené osoby.