Najdrahšie mesto sveta sa nachádza v Európe: Byt by ste si tam zrejme nekúpili!

Ilustračné foto: oPeniazoch.sk/generované AI

Keď sa vám ceny nehnuteľností na Slovensku zdajú vysoké, čo potom majú povedať obyvatelia najdrahšieho mesta na svete? Ak by ste si mysleli, že je to New York alebo Hongkong, mýlili by ste sa. Toto mesto sa nachádza priamo v Európe.

Svetovou jednotkou v cenách nehnuteľností je Monako. Vyplýva to z najnovšej správy World Wealthiest Cities Report 2025, ktorú pravidelne vydávajú spoločnosti Henley & Partners a New World Wealth. Viac detailov priblížil aj web Travel and Leisure.

Monako – raj pre tých najbohatších

Malé kniežatstvo na francúzskej Riviére, známe svojím luxusom, kasínami a jachtami, sa opäť raz ukázalo ako miesto, kde je život najdrahší na svete. V Monaku totiž žije viac milionárov na obyvateľa než kdekoľvek inde – tvoria viac než 40 percent populácie.

Hlavným dôvodom jeho prvenstva sú astronomické ceny bytov. Podľa reportu stojí meter štvorcový v prémiovej lokalite Monaka v priemere 38 800 dolárov (približne 34 400 eur). Inými slovami – za bežný 100 m² byt by ste v Monaku zaplatili takmer 3,9 milióna dolárov (asi 3,45 milióna eur).

New York druhý, Hongkong a Londýn v tesnom závese

Na druhom mieste sa umiestnil New York, kde sa cena za prémiový meter štvorcový dostala na úroveň 27 500 USD (cca 24 380 eur). O niečo lacnejší je Hongkong s cenou 26 300 USD za m², nasleduje Londýn (24 000 USD za m²) a francúzske letovisko Saint-Jean-Cap-Ferrat (21 200 USD za m²).

Do prvej desiatky najdrahších miest sveta sa dostali aj Paríž, Sydney, Palm Beach, Miami Beach a Los Angeles. Zaujímavý je fakt, že Francúzsko má v rebríčku najviac zastúpených miest. Okrem Saint-Jean-Cap-Ferrat a Paríža sem patria aj Nice, Cannes, Antibes a Èze.

Z krajín mimo Európy sa výrazne umiestnili USA s mestami New York, Palm Beach, Miami Beach a Los Angeles.

Monako opäť potvrdilo svoje postavenie globálneho lídra v luxusnom bývaní. Ak teda hľadáte destináciu, kde si môžete vychutnať život medzi celebritami, kráľovskými rodinami a miliardármi (a máte dostatok finančných zdrojov), malá krajina na juhu Francúzskej riviéry bude pre vás ako stvorená. Pre nás ostatných ostáva Monako skôr destináciou, ktorá dokonale vystihuje, čo znamená byť naozaj bohatý.