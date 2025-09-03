Najdôležitejšie firmy Slovenska v roku 2025: Kto ťahá ekonomiku a koľko zarábajú?

Hoci ekonomika ako taká vo veľkej miere stojí na malých a stredných podnikateľoch, existuje niekoľko veľkých firiem, ktoré sú pre naše hospodárstvo doslova strategické. Či už kvôli obrovským tržbám, ktoré udržujú hospodárstvo v chode, alebo stámiliónovým ziskom, z ktorých čerpá štát výrazné zdroje cez dane z príjmu. Ale tiež cez tisícky zamestnancov, ktorí taktiež generujú cez dane, odvody aj vlastnú spotrebu obrovské príjmy pre štát.
Ak sa pýtate, ktoré to sú firmy, odpoveď ponúka magazín Forbes, ktorý prvýkrát v spolupráci s poradenskou spoločnosťou PwC a FinStatom zostavil rebríček Top 50 firiem Slovenska. „Mali sme ambíciu pozrieť sa na podniky na Slovensku komplexne, nielen cez optiku ich aktuálnej výkonnosti, hodnoty či počtu zamestnancov, ale aj podľa toho, akou mierou prispievajú k príjmom verejného sektora z daní a odvodov, a teda aký majú vplyv na fungovanie štátu,“ ozrejmuje šéfredaktorka Forbesu Lucia Okšová.
10. Tatra banka
Pozrime sa ale na 10 úplne najdôležitejších hráčov v slovenskom biznise podľa magazínu Forbes (celý rebríček všetkých 50 spoločností nájdete na konci článku). Prvú desiatku otvára Tatra banka, ktorú zrejme našim čitateľom netreba nijako špeciálne predstavovať. Tretia najväčšia banka na Slovensku dosiahla v minulom roku tržby cez miliardu eur a zisk vyše 216 miliónov eur.
Za zmienku možno stojí principiálny postoj banky aj k vývoju v našej kultúre, ktorú dlhé roky podporuje. „V januári ukončila dlhoročné partnerstvo so Slovenským národným divadlom i galériou s odôvodnením, že inštitúcie, ktoré podporuje, by mali rešpektovať umeleckú slobodu a rozmanitosť,“ píše Forbes.
Tatra banka je súčasťou rakúskej bankovej skupiny Raiffeisen.
9. Lidl Slovenská republika
Na deviatu priečku medzi najdôležitejšími firmami na Slovensku zaradil magazín aktuálne už najväčšieho maloobchodného predajcu na Slovensku. Lidl asi taktiež netreba nijako špeciálne predstavovať. Za zmienku stojí určite jeho kontinuálny rast tržieb. Kým v roku 2020 dosiahli niečo vyše 1,5 miliardy eur, v minulom roku to bolo už takmer 2,2 miliardy eur.
Počas svojho vyše 20-ročného pôsobenia na slovenskom trhu sa tak stal aj jedným z najvýznamnejších zamestnávateľov, keď vo svojich 180 prevádzkach po celej krajine zamestnáva už viac ako 6500 ľudí. Maloobchodná sieť Lidl je súčasťou nemeckej skupiny Schwarz-Gruppe.
8. Slovak Telekom
Na ôsmej priečke nájdeme najväčšieho slovenského telekomunikačného operátora Slovak Telekom. „Najväčší operátor na Slovensku poskytuje viac ako dvom miliónom zákazníkov mobilné aj televízne služby, širokopásmový internet či dátové centrá. Patrí do nemeckej skupiny Deutsche Telekom, ktorá pôsobí na Slovensku od 90. rokov, stopercentné vlastníctvo ST získala v roku 2014,“ pripomína Forbes.
