Moderné domácnosti sú plné technológií a elektroniky. Robotické vysávače, kosačky, elektrické kolobežky, mobily či iné nabíjateľné zariadenia nám uľahčujú život, no prinášajú aj nové riziká. Poisťovne na Slovensku evidujú čoraz viac požiarov, ktoré vznikli práve v dôsledku zariadení s batériami.
Podľa Union poisťovne len od začiatku tohto roka došlo k trom väčším poistným udalostiam. Najvyššiu škodu, až 30 000 eur, spôsobila porucha robotickej kosačky, ktorá zapálila dom. Ďalšie dva prípady sa týkali robotických vysávačov počas nabíjania. „Škoda na nehnuteľnosti bola približne 10 000 eur, čo sme aj vyplatili. Žiaľ, klient mal nastavenú nízku poistnú sumu, a tak sme za zhorený osobný majetok mohli vyplatiť len ďalších 10 000 eur, hoci jeho hodnota bola vyššia,“ vysvetľuje Tomáš Žitňanský z Unionu.
Union preto upozorňuje, že nestačí len dodržiavať bezpečnostné pokyny pri používaní elektroniky, ale je potrebné aj pravidelne aktualizovať poistné zmluvy, aby krytie zodpovedalo reálnej hodnote domácnosti a majetku.
Zaujímalo nás, či podobné prípady požiarov evidujú aj ďalšie poisťovne na Slovensku, preto sme ich oslovili. Takýchto poistných udalostí skutočne pribúda, takže spotrebitelia by mali byť viac opatrní.
Výbuch batérie vyrazil okná
V Allianz evidujú škody spôsobené skratmi batérií kolobežiek či dokonca elektromobilov a hybridov. „Nedávno sme riešili veľkú škodu, keď počas nabíjania kolobežky v domácnosti došlo k požiaru batérie a následnému výbuchu, ktorý poškodil steny, vyrazil okná a zničil nábytok a podlahu,“ uviedla pre web oPeniazoch.sk Helena Kanderková, špecialistka externej komunikácie.
ČSOB Poisťovňa potvrdila viacero prípadov rôznych požiarov. „ČSOB Poisťovňa eviduje aj také poistné udalosti, akými sú požiare spôsobené batériovými zaradeniami, napríklad vzplanutie mobilného telefónu s následným poškodením nábytku v miestnosti. Ďalšími príkladmi sú požiare spôsobené batériami elektrických kolobežiek, v jednom z prípadov požiar poškodil časti bytového domu, v inom prípade po vznietení elektrickej kolobežky začal horieť záhradný domček. Evidujeme aj poistné udalosti, keď počas nabíjania začali horieť batérie, v inom prípade tablet,“ prezradila hovorkyňa Zuzana Fečová.
Máte doma zariadenia s batériami, ktoré by mohli spôsobiť požiar?
Podľa Uniqa patria poruchy nabíjačiek, akumulátorov či notebookových zdrojov k najčastejším príčinám požiarov v domácnostiach. Jeden z prípadov spôsobil požiar batérie elektrokolobežky s celkovou škodou okolo 100 000 eur. „Príčinou ďalšieho požiaru boli akumulátory uložené v plastovom vedre spolu s inými vodiacimi materiálmi, kde došlo k vznieteniu a následne sa požiar rozšíril po celej technickej miestnosti rodinného domu, vrátane strechy. Škoda predstavovala 60 000 eur,“ doplnila pre web oPeniazoch.sk hovorkyňa Beáta Lipšicová.
Poisťovňa Wüstenrot naopak uviedla, že v roku 2025 zaznamenala viacero požiarov, no ani v jednom prípade nešlo o zariadenia s batériami. Zároveň potvrdila, že ak by k takejto udalosti došlo, škody by boli hradené z poistenia nehnuteľnosti alebo domácnosti.
Ako sa pred podobnými situáciami chrániť?
Ak vlastníte spomínané zariadenia, v prvom rade ich používajte správne. Dodržujte pritom tieto odporúčania:
- Nikdy nenechávajte zariadenia nabíjať bez dozoru alebo cez noc.
- Používajte len originálne nabíjačky a batérie.
- Skladujte akumulátory na bezpečnom, suchom a nehorľavom mieste.
- Pravidelne kontrolujte poistné zmluvy – hodnota modernej domácnosti s elektronikou je často vyššia než poistné krytie dohodnuté pred rokmi.
Pokiaľ už chcete riešiť poistnú udalosť, musíte mať uzatvorené príslušné poistenie. „Škody, ktoré požiar batérie spôsobí na nehnuteľnosti sú kryté z poistenia nehnuteľnosti z rizika výbuch/explózia, ktoré sú súčasťou základného balíka poistenia. Škody na hnuteľnom majetku ako nábytok, koberce či zariadenie, sú kryté z poistenia domácnosti. Škody na vozidle, vrátane batérie, sú kryté v rámci havarijného poistenia vozidla. Zariadenie na nabíjanie batérie nie je potrebné nahlásiť poisťovni, je totiž automaticky kryté v rámci poistenia nehnuteľnosti,“ dodala Helena Kanderková z Allianz poisťovne.